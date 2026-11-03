Fabrizio Sartori tras el desahogo de Independiente Rivadavia y con la mira puesta en el clásico ante Gimnasia

En cuanto al impacto anímico que representaba reencontrarse con la victoria en el Gargantini, Sartori señaló: "Desde lo anímico obviamente que uno lo necesita, pero también creo que el grupo venía haciendo buenos partidos; contento por el partido que se ganó". La Lepra venía arrastrando dos empates y dos derrotas previas.

Los números de Fabrizio Sartori en 2026

Jugó 39 partidos: 15 en el Apertura, 23 en el Clausura, 6 en la Copa Libertadores, 4 en la Copa Argentina y uno en los playoffs del Apertura.

Hizo 9 goles: 6 en el Apertura, uno en el Clausura, uno en la Copa Libertadores y uno en los playoffs del Apertura.

Sin especulaciones antes del clásico

Con este triunfo, Independiente Rivadavia alcanzó las 22 unidades y se consolidó en el 7mo puesto de la Zona B en puestos de clasificación a los playoffs. Al ser consultado sobre las posibles combinaciones de cara a los cruces —donde asoma la posibilidad de enfrentar a Boca o pelear por una mejor posición para obtener la localía—, Sartori prefirió no detenerse en los cálculos matemáticos.

"La verdad que hacer cuentas a esta altura... Lo importante es llegar de la mejor manera al clásico para poder ganarlo, y creo que lo van a hacer, así que nos enfocaremos en eso", sentenció el atacante azul.

El choque interzonal entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se disputará el sábado 7 de noviembre a las 15.00 en el estadio Víctor Legrotaglie. Será un duelo decisivo para ambos equipos en el cierre de la fase regular, ya que tanto el Lobo como la Lepra se juegan la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura