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Fabrizio Sartori tras el desahogo de Independiente Rivadavia y con la mira puesta en el clásico ante Gimnasia

Fabrizio Sartori, delantero de Independiente Rivadavia, destacó la importancia de volver a ganar en casa frente a Banfield y dejó en claro que ya está enfocado en el duelo ante el Lobo.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Sartori fue titular ante Banfield.

Sartori fue titular ante Banfield.

Foto: Axel Lloret/UNO

Tras la victoria por 3 a 1 sobre Banfield en el estadio Bautista Gargantini por la 15ta fecha del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia cortó una racha de 4 compromisos sin ganar y dio un paso vital para meterse en los playoffs.

Luego del encuentro, Fabrizio Sartori, quien formó parte del once inicial de Alfredo Berti, analizó el desahogo que significó el triunfo y palpitó lo que se viene.

Volver a festejar en casa

El atacante remarcó el valor del resultado obtenido ante el Taladro de cara a lo que resta del torneo: "Volver a ganar de local más que nada por lo que se viene, así que muy contento", expresó el jugador.

En cuanto al impacto anímico que representaba reencontrarse con la victoria en el Gargantini, Sartori señaló: "Desde lo anímico obviamente que uno lo necesita, pero también creo que el grupo venía haciendo buenos partidos; contento por el partido que se ganó". La Lepra venía arrastrando dos empates y dos derrotas previas.

Los números de Fabrizio Sartori en 2026

  • Jugó 39 partidos: 15 en el Apertura, 23 en el Clausura, 6 en la Copa Libertadores, 4 en la Copa Argentina y uno en los playoffs del Apertura.
  • Hizo 9 goles: 6 en el Apertura, uno en el Clausura, uno en la Copa Libertadores y uno en los playoffs del Apertura.

Sin especulaciones antes del clásico

Con este triunfo, Independiente Rivadavia alcanzó las 22 unidades y se consolidó en el 7mo puesto de la Zona B en puestos de clasificación a los playoffs. Al ser consultado sobre las posibles combinaciones de cara a los cruces —donde asoma la posibilidad de enfrentar a Boca o pelear por una mejor posición para obtener la localía—, Sartori prefirió no detenerse en los cálculos matemáticos.

"La verdad que hacer cuentas a esta altura... Lo importante es llegar de la mejor manera al clásico para poder ganarlo, y creo que lo van a hacer, así que nos enfocaremos en eso", sentenció el atacante azul.

El choque interzonal entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se disputará el sábado 7 de noviembre a las 15.00 en el estadio Víctor Legrotaglie. Será un duelo decisivo para ambos equipos en el cierre de la fase regular, ya que tanto el Lobo como la Lepra se juegan la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

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