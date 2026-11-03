Cuatro escuelas técnicas de Mendoza clasificaron y competirán en la final nacional del Desafío ECO YPF

Cuatro escuelas mendocinas participarán de la final del Desafío ECO YPF. Prensa Gobierno

Gabriel Pacheco, docente de la escuela Gabriel del Mazo aseguró que este año presentaron un prototipo donde se mejoró el diseño exterior, el tema del frenado, tracciones y dirección. “Siempre alentamos a nuestros estudiantes para que integren este tipo de experiencias”, manifestó.

Por otro lado, Leandro Villaroel, docente de la escuela General San Martín dijo: "Fue un desafío muy importante para nosotros, hicimos un auto aerodinámico que gestiona muy bien la batería".

La provincia de Mendoza viene participando en este evento organizado por la Fundación YPF hace 7 años. En cada competencia se mejoran y se optimizan los diseños de los vehículos.

Las escuelas que representarán a Mendoza en la competencia nacional son 4-111 Pablo Nogués; 4-020 Gabriel del Mazo; 4-121 Técnicos Mendocinos y 4-120 General San Martín. Prensa Gobierno

El Desafío ECO YPF no solo premia la velocidad en pista, sino principalmente la eficiencia energética. Este año, la carrera final se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín de Buenos Aires.

“Es muy buena esta propuesta de YPF que se viene desarrollando hace años. Destaco que las escuelas de Mendoza fueron incrementando su participación en la cantidad y la calidad de vehículos. En este caso, nuestra provincia presenta 5 vehículos de cuatro escuelas técnicas”, expresó el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien estuvo en la presentación de los vehículos eléctricos.