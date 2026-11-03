Cuatro colegios de Mendoza obtuvieron su clasificación a la instancia decisiva del Desafío ECO YPF, el certamen federal de autos eléctricos de emisión cero que reúne a cientos de estudiantes de todo el país.
Cuatro escuelas técnicas de Mendoza clasificaron y competirán en la final nacional del Desafío ECO YPF
Es el certamen federal de autos eléctricos de emisión cero que reúne a cientos de estudiantes de todo el país. Usan vehículos eléctricos diseñados por ellos mismos
El concurso desafía a los equipos escolares a diseñar, construir y poner a punto vehículos eléctricos monoplaza, aplicando conocimientos prácticos de mecánica, electrónica, sustentabilidad y trabajo en equipo.
¿Qué escuelas competirán en el Desafío ECO YPF?
Las 4 escuelas secundarias técnicas que representarán a Mendoza en la competencia nacional son Pablo Nogués, Gabriel del Mazo, Técnicos Mendocinos y General San Martín.
Gabriel Pacheco, docente de la escuela Gabriel del Mazo aseguró que este año presentaron un prototipo donde se mejoró el diseño exterior, el tema del frenado, tracciones y dirección. “Siempre alentamos a nuestros estudiantes para que integren este tipo de experiencias”, manifestó.
Por otro lado, Leandro Villaroel, docente de la escuela General San Martín dijo: "Fue un desafío muy importante para nosotros, hicimos un auto aerodinámico que gestiona muy bien la batería".
La provincia de Mendoza viene participando en este evento organizado por la Fundación YPF hace 7 años. En cada competencia se mejoran y se optimizan los diseños de los vehículos.
El Desafío ECO YPF no solo premia la velocidad en pista, sino principalmente la eficiencia energética. Este año, la carrera final se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín de Buenos Aires.
“Es muy buena esta propuesta de YPF que se viene desarrollando hace años. Destaco que las escuelas de Mendoza fueron incrementando su participación en la cantidad y la calidad de vehículos. En este caso, nuestra provincia presenta 5 vehículos de cuatro escuelas técnicas”, expresó el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, quien estuvo en la presentación de los vehículos eléctricos.
En pocas palabras
- Desafío ECO YPF: estudiantes de 4 escuelas técnicas mendocinas competirán en la final nacional con autos eléctricos que diseñaron.
- Foco del certamen: el concurso promueve el diseño, construcción y eficiencia energética de vehículos eléctricos monoplaza.
- Participación provincial: Mendoza ha participado por 7 años, incrementando calidad y cantidad de vehículos presentados.