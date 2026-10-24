McDonald's abrió su primer local en una estación de servicio YPF: los planes a futuro

La estrategia de YPF: permanencia, familia y metas de facturación

Durante la presentación, Horacio Marín explicó que el objetivo central de YPF es transformar sus estaciones de servicio en espacios integrales de permanencia, donde los clientes no solo carguen combustible, sino que puedan acceder a propuestas gastronómicas y servicios para toda la familia.

"La idea es que los nenes, mis nietos, quieran la Cajita Feliz", sostuvo Marín, al tiempo que recordó que en su vida personal ha llegado a viajar dos horas y media para comer en un McDonald's.

En ese sentido, el CEO repasó la fuerte evolución del negocio de las tiendas FULL:

Monto inicial: la facturación de las tiendas FULL era de 180 millones de dólares al momento de asumir su gestión.

Proyección 2026: Apuntan a alcanzar los 680 millones de dólares .

Meta 2027: "La meta es pasar los 1.000 millones de dólares y ser el primer retailer de la República Argentina", afirmó el ejecutivo.

Red de alianzas estratégicas

Para potenciar las estaciones Black y las tiendas FULL, YPF viene consolidando diversos acuerdos comerciales:

Cabrales: ganó la licitación para proveer el café de las tiendas.

Guapaleta: sus helados ya forman parte de la oferta comercial.

PedidosYa: permite pedir productos gastronómicos de las tiendas FULL a domicilio.

Mercado Libre (en negociación): YPF proyecta un acuerdo para comercializar sus productos en la plataforma de e-commerce y habilitar a las estaciones de servicio como puntos de retiro de paquetes para quienes no están en sus hogares. "Ese es el objetivo, todavía no está firmado", aclaró Marín.

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Cincuenta empleados y 40 años de trayectoria

Por su parte, Woods Staton remarcó que la apertura se da en el contexto de los 40 años de la llegada de McDonald's a la Argentina (ocurrida en octubre) y celebró la alianza con una empresa emblemática como YPF.

Respecto del impacto social de la apertura, el empresario destacó que el nuevo restaurante cuenta con poco menos de 30 empleados directos, asociando el espíritu de la marca a conceptos como la amabilidad, la modernidad y la experiencia del cliente.

Por otro lado, durante el acto, Diego Santilli valoró el salto cualitativo en la oferta gastronómica y de servicios de la petrolera: "Yo soy cafetero y para mí el café es importante", señaló, recordando que él mismo le había sugerido a Marín trabajar en elevar la calidad del café de las tiendas FULL.

Servicios de la estación YPF Black Melo

El espacio integra en un mismo predio tres pilares de atención al cliente:

Oferta gastronómica de McDonald's.

Productos de tiendas FULL (café, pastelería y comidas preparadas).

Atención a automovilistas con YPF Pit Stop en Boxes: un servicio de mantenimiento de vehículos inspirado en las paradas de la Fórmula 1, que permite a los usuarios consumir en las instalaciones mientras especialistas trabajan sobre el automóvil.

Sustentabilidad y "Receta del Futuro"

En línea con la estrategia socioambiental "Receta del Futuro" de Arcos Dorados, el nuevo local de McDonald's incorpora tecnología y prácticas de eficiencia energética y gestión de residuos: