¿Por qué la lavandina nunca se tiene que mezclar con otros productos de limpieza?

La lavandina es un producto químico abrasivo e intenso que puede ser muy peligroso si no se utiliza de manera adecuada.
Este producto, también conocido como lejía o cloro, es una solución acuosa de hipocolito de sodio (química y teóricamente hablando) que actúa como un potente agente químico oxidante de acción rápida. Se emplea en la limpieza de múltiples superficies y objetos.
La lavandina se utiliza generalmente para desinfectar por su enorme poder abrasivo. Blanquea, limpia, desodoriza, elimina virus, bacterias y hongos.
Es un producto muy utilizado en la limpieza del baño, de la cocina, los pisos, las manijas, superficies de plástico y el hogar en general. Se utiliza diluida con agua o en su versión en gel.
¿Por qué no hay que combinar lavandina con otros productos?
Mezclar lavandina con otros productos de limpieza es extremadamente peligroso. Existe información y datos específicos sobre ello en el sitio web del Ministerio de Ambiente de la Nación y neumonólogos advierten sobre los efectos en las alud.
¿Por qué? Las combinaciones entre productos de limpieza domésticos no se recomiendan por diversas razones. La principal es que cada producto fue diseñado con un fin específico. Al mezclarlos, se altera la composición de los productos y se generan vapores altamente tóxicos.
La mezcla de lavandina con otros productos puede generar intoxicaciones graves, daños pulmonares e incluso afecciones mortales.
Aumentar la dosis de lavandina o mezclarla con otras cosas no la vuelve necesariamente más efectiva; de hecho, altera su efecto y la transforma en tóxica.
Para prevenir accidentes, hay que leer bien los rótulos de los productos de limpieza y respetar las indicaciones de uso. Siempre hay que usar guantes para manipular lavandina y ventilar bien el espacio para que el aire circule.
Consejos para usar lavandina de manera segura
La lavandina se combina solo con agua, siendo siempre mayor la proporción de agua que la de cloro para evitar concentraciones que pueden ser perjudiciales. También se pueden usar lavandinas en gel, que son más sencillas de manipular.
Nunca mezcles lavandina con amoniaco, detergentes, vinagre, ácidos. Utiliza siempre agua fría para diluirla, nunca agua caliente.
Evita la lavandina en superficies metálicas de plata, aluminio o cobre. Tampoco conviene usarla en la madera, en la ropa, en las pantallas digitales o las superficies con espaltes o pinturas.
En pocas palabras
- Peligro de mezclas: No combinar lavandina con otros productos de limpieza es crucial para evitar vapores tóxicos y accidentes graves.
- Usos y advertencias: La lavandina desinfecta y limpia, pero su mezcla puede generar intoxicaciones, daños pulmonares o afecciones mortales.
- Uso seguro: Diluir siempre con agua fría, nunca caliente, y evitar mezclas con amoníaco, detergentes o vinagre.