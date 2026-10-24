¿Por qué la lavandina nunca se tiene que mezclar con otros productos de limpieza?

Es un producto muy utilizado en la limpieza del baño, de la cocina, los pisos, las manijas, superficies de plástico y el hogar en general. Se utiliza diluida con agua o en su versión en gel.

¿Por qué no hay que combinar lavandina con otros productos?

Mezclar lavandina con otros productos de limpieza es extremadamente peligroso. Existe información y datos específicos sobre ello en el sitio web del Ministerio de Ambiente de la Nación y neumonólogos advierten sobre los efectos en las alud.

¿Por qué? Las combinaciones entre productos de limpieza domésticos no se recomiendan por diversas razones. La principal es que cada producto fue diseñado con un fin específico. Al mezclarlos, se altera la composición de los productos y se generan vapores altamente tóxicos.

La mezcla de lavandina con otros productos puede generar intoxicaciones graves, daños pulmonares e incluso afecciones mortales.

Las combinaciones de productos pueden ser altamente peligrosas.

Aumentar la dosis de lavandina o mezclarla con otras cosas no la vuelve necesariamente más efectiva; de hecho, altera su efecto y la transforma en tóxica.

Para prevenir accidentes, hay que leer bien los rótulos de los productos de limpieza y respetar las indicaciones de uso. Siempre hay que usar guantes para manipular lavandina y ventilar bien el espacio para que el aire circule.

Consejos para usar lavandina de manera segura

La lavandina se combina solo con agua, siendo siempre mayor la proporción de agua que la de cloro para evitar concentraciones que pueden ser perjudiciales. También se pueden usar lavandinas en gel, que son más sencillas de manipular.

Lee bien las etiquetas antes de usar cualquier producto de limpieza abrasivo.

Nunca mezcles lavandina con amoniaco, detergentes, vinagre, ácidos. Utiliza siempre agua fría para diluirla, nunca agua caliente.

Evita la lavandina en superficies metálicas de plata, aluminio o cobre. Tampoco conviene usarla en la madera, en la ropa, en las pantallas digitales o las superficies con espaltes o pinturas.