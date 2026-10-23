Si tenés alguna madera sin uso en casa, tenés un tesoro: cómo hacer un portabicicletas

Un claro ejemplo de esto son las piezas de madera o palets en desuso para construir un tesoro: un soporte para bicicletas de pared resistente, estable y funcional ideal para garajes o casas con espacio reducido donde colgar la bicicleta y mantener el orden ya no sea una complicación.
Reciclaje: cómo hacer un portabicicletas con retazos de madera sin uso
A todos nos ha pasado de no tener lugar para dejar la bicicleta a dentro de la casa y no tener espacio donde muchas veces, terminan en el exterior con posibilidad de dañarse con el tiempo. Así que con este tesoro del reciclaje y algunos elementos podrás tener tu propio portabicicletas en menos de 5 minutos.
Primero junta tablas de madera de palets, cajones u otros muebles en desuso. Después busca la estructura de soporte, es decir piezas de madera para la base y los puntos de apoyo del colgador. Por último vas a necesitar algunas herramientas básicas de carpintería para hacer los cortes y fijar la pieza.
El paso a paso sencillo es fácil: revisa los retazos de madera para saber si tienen la resistencia adecuada para sostener la bicicleta de forma segura sin que se caiga. Después medí y cortá las tablas para definir el tamaño de la base y los brazos del soporte.
Ahora uní las partes cortadas para formar una estructura firme, equilibrada y estable. Por último ancla el soporte a la pared del área de tu casa donde desees, permitiendo colgar la bicicleta correctamente y liberar espacio.
Beneficios de este tesoro del reciclaje
- Soluciona la organización dentro del hogar.
- Con materiales simples se pueden hacer estos objetos funcionales.
- No implica un gran gasto de dinero.
- Es una excelente opción para solucionar la falta de espacio y el desorden.
- Evita que tu bicicleta se dañe al dejarla mal puesta o al aire libre.
- Es una idea de reciclaje de dificultad media.
En pocas palabras
- Portabicicletas casero: haz un soporte funcional para tu bicicleta con retazos de madera y herramientas básicas.
- Reciclaje y orden: reutiliza madera para optimizar el espacio, evitar daños y mantener el orden en casa.
- Proceso sencillo: selecciona madera resistente, mide, corta, une las piezas y ancla el soporte a la pared.