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Si tenés alguna madera sin uso en casa, tenés un tesoro: cómo hacer un portabicicletas

La madera suele estar comúnmente en las casas, así que si tienes o te sobro alguna, no la tires porque son un tesoro para tu bicicleta en 5 minutos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés alguna madera sin uso en casa, tenés un tesoro: cómo hacer un porta bicicletas

Si tenés alguna madera sin uso en casa, tenés un tesoro: cómo hacer un porta bicicletas

El reciclaje de madera casero es una de las soluciones más eficientes y creativas para optimizar el espacio en la casa.En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.

Un claro ejemplo de esto son las piezas de madera o palets en desuso para construir un tesoro: un soporte para bicicletas de pared resistente, estable y funcional ideal para garajes o casas con espacio reducido donde colgar la bicicleta y mantener el orden ya no sea una complicación.

Reciclaje: cómo hacer un portabicicletas con retazos de madera sin uso

La madera es ideal para reciclar y no necesitar ir a comprar, si tienes en casa pedazos de ella podr&aacute;s reutilizarla sin problemas.

La madera es ideal para reciclar y no necesitar ir a comprar, si tienes en casa pedazos de ella podrás reutilizarla sin problemas.

A todos nos ha pasado de no tener lugar para dejar la bicicleta a dentro de la casa y no tener espacio donde muchas veces, terminan en el exterior con posibilidad de dañarse con el tiempo. Así que con este tesoro del reciclaje y algunos elementos podrás tener tu propio portabicicletas en menos de 5 minutos.

Primero junta tablas de madera de palets, cajones u otros muebles en desuso. Después busca la estructura de soporte, es decir piezas de madera para la base y los puntos de apoyo del colgador. Por último vas a necesitar algunas herramientas básicas de carpintería para hacer los cortes y fijar la pieza.

El paso a paso sencillo es fácil: revisa los retazos de madera para saber si tienen la resistencia adecuada para sostener la bicicleta de forma segura sin que se caiga. Después medí y cortá las tablas para definir el tamaño de la base y los brazos del soporte.

Crea tu propio portabicicletas.

Crea tu propio portabicicletas.

Ahora uní las partes cortadas para formar una estructura firme, equilibrada y estable. Por último ancla el soporte a la pared del área de tu casa donde desees, permitiendo colgar la bicicleta correctamente y liberar espacio.

Beneficios de este tesoro del reciclaje

  • Soluciona la organización dentro del hogar.
  • Con materiales simples se pueden hacer estos objetos funcionales.
  • No implica un gran gasto de dinero.
  • Es una excelente opción para solucionar la falta de espacio y el desorden.
  • Evita que tu bicicleta se dañe al dejarla mal puesta o al aire libre.
  • Es una idea de reciclaje de dificultad media.

En pocas palabras

  • Portabicicletas casero: haz un soporte funcional para tu bicicleta con retazos de madera y herramientas básicas.
  • Reciclaje y orden: reutiliza madera para optimizar el espacio, evitar daños y mantener el orden en casa.
  • Proceso sencillo: selecciona madera resistente, mide, corta, une las piezas y ancla el soporte a la pared.
Resumen generado por Thinkindot AI

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