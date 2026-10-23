Si tenés alguna madera sin uso en casa, tenés un tesoro: cómo hacer un portabicicletas

Un claro ejemplo de esto son las piezas de madera o palets en desuso para construir un tesoro: un soporte para bicicletas de pared resistente, estable y funcional ideal para garajes o casas con espacio reducido donde colgar la bicicleta y mantener el orden ya no sea una complicación.

Reciclaje: cómo hacer un portabicicletas con retazos de madera sin uso

La madera es ideal para reciclar y no necesitar ir a comprar, si tienes en casa pedazos de ella podrás reutilizarla sin problemas.

A todos nos ha pasado de no tener lugar para dejar la bicicleta a dentro de la casa y no tener espacio donde muchas veces, terminan en el exterior con posibilidad de dañarse con el tiempo. Así que con este tesoro del reciclaje y algunos elementos podrás tener tu propio portabicicletas en menos de 5 minutos.