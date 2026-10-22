Cruzaba en bicicleta por una avenida, un auto la atropelló y cobrará una indemnización de $61.000.000

Sin embargo, la investigación técnica y las actuaciones policiales derrumbaron esa hipótesis. Los peritos accidentológicos realizaron un minucioso relevamiento sobre el rodado mayor y descubrieron una marca reciente con desprendimiento y fricción similar a caucho en el paragolpes trasero. Este rastro físico confirmó de manera concluyente que se había producido una colisión directa entre el vehículo y el neumático de la bicicleta, lo que terminó de inclinar la responsabilidad hacia la automovilista.

Dos cirugías, dolor crónico y una incapacidad permanente superior al 30%

Las consecuencias corporales del accidente en Neuquén fueron devastadoras para la salud de la ciclista. Tras el ingreso hospitalario, la víctima debió ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para recomponer la estructura ósea de la pierna y atravesó un prolongado y doloroso período de rehabilitación kinesiológica.

Al prestar declaración testimonial en el expediente, una médica forense describió que la paciente presentaba una marcada dificultad para desplazarse de forma autónoma, según contó el Diario Judicial. La especialista advirtió además sobre la presencia de dolores crónicos, el desarrollo prematuro de un cuadro de artrosis temprana y calificó como una meta “muy compleja” la posibilidad de que la damnificada vuelva a realizar actividades deportivas de manera regular. Sobre la base de estos diagnósticos y el compromiso estructural de la articulación de la rodilla, la Justicia constató que la mujer quedó con una incapacidad permanente superior al 30%.

Fallo judicial, debate por la póliza y acuerdo de pago

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén, el juez Javier Alarcón, responsabilizó plenamente a la automovilista y extendió la condena a su compañía de seguros. Uno de los puntos determinantes de la resolución radicó en el tratamiento del límite de cobertura de la póliza: el magistrado determinó que no correspondía aplicar valores históricos congelados, dado que la inflación y el paso del tiempo habían licuado su valor frente a la magnitud real del daño ocasionado.

Si bien la sentencia inicial había sido apelada por las partes, los litigantes decidieron desistir de las instancias recursivas y celebraron un acuerdo formal de liquidación por más de 61 millones de pesos, cifra que incluye el capital resarcitorio, la actualización por intereses devengados y los honorarios de los profesionales intervinientes.