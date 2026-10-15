Si tenés una tabla de madera sin uso, tenés un tesoro para tu casa: por qué y para qué sirve

Tienen base estable y firme.

Son versátiles y adaptables.

Su forma permite reutilizarla de miles de otras formas más allá de la cocina.

La tabla de madera tiene propiedades antimicrobianas.

tiene propiedades antimicrobianas. La madera evita que el cuchillo pierda filo.

evita que el cuchillo pierda filo. Este tipo de tablas es más resistente al corte.

Tienen resistencia al calor.

Son ecológicas.

Son estéticas.

Reciclaje: para qué sirven las tablas de madera viejas o sin uso

Las tablas de madera que ya no usas en tu cocina pueden reciclarse en formas maravillosas.

Aunque esta tabla de cocina esté usada y parezca una chatarra, su forma y estética sirven para decorar la casa de una forma muy original porque son sumamente prácticas y decorativas gracias al reciclaje.

La primera idea para reciclarlas es que en solo unos pasos, podes transformarlas para decorar la puerta principal de tu casa o también sirven como una bonita placa para poner el número de tu hogar grabado en ella.

Otra idea estupenda es transformar la tabla de cortar en un reloj de pared para la cocina u otra habitación, en una mesa auxiliar o lijarla para que quede nueva como tabla de picada o bandeja de desayuno.