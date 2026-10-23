Cada cuántos días conviene regar un árbol de palta para acelerar su crecimiento

Estas frecuencias funcionan como una referencia y no como una regla fija. Antes de regar, introducí un dedo en la tierra para comprobar la humedad de los primeros centímetros. Si el sustrato todavía está húmedo, esperá un poco más; si está seco, realizá un riego profundo para que el agua llegue hasta la zona de las raíces.

Los árboles cultivados en macetas necesitan una vigilancia más frecuente, porque el sustrato se seca con mayor rapidez. Asegurate de que el recipiente tenga orificios de drenaje para evitar que el agua quede acumulada en el fondo.

Cómo cuidar un árbol de palta en primavera

Además de establecer un buen calendario de riego, existen otros cuidados que ayudan al árbol de aguacates a desarrollarse durante la primavera. El primero consiste en elegir un lugar con abundante luz solar y proteger la planta de los vientos fuertes, especialmente cuando todavía es pequeña.

También conviene comprobar que el suelo tenga un drenaje adecuado. La palta necesita humedad para crecer, pero sus raíces son sensibles al encharcamiento, que puede favorecer problemas como la pudrición radicular.

Quien cuente con un árbol de paltas, deberá aprender a cuidarlo en esta temporada.

Otro aspecto importante es la nutrición. Durante la temporada de crecimiento, podés utilizar un fertilizante apropiado para aguacates, siguiendo las indicaciones del fabricante y evitando las dosis excesivas.

Por último, observá las hojas y los brotes nuevos para detectar señales de estrés. Las hojas caídas pueden indicar falta de agua, aunque también aparecen cuando las raíces permanecen demasiado húmedas.