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Alfredo Berti tras el triunfo ante Banfield: el hincha, la contundencia del equipo y el clásico ante Gimnasia

Luego de que Independiente Rivadavia venciera a Banfield en el estadio Bautista Gargantini, el entrenador Alfredo Berti brindó su habitual conferencia de prensa

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Con Berti, La Lepra volvió a ganar.

Con Berti, La Lepra volvió a ganar.

Foto: Axel Lloret/UNO

Luego de que Independiente Rivadavia venciera por 3 a 1 a Banfield en el estadio Bautista Gargantini por la 15ta. fecha del Torneo Clausura, el entrenador de la Lepra, Alfredo Berti, brindó su habitual conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos, destacó el valor de recuperar la efectividad, elogió el apoyo del público y se refirió al clásico mendocino frente a Gimnasia y Esgrima.

Alfredo Berti destacó el gran año que tuvo Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti destacó el gran año que tuvo Independiente Rivadavia.

La contundencia y el rendimiento de la Lepra

El triunfo ante el Taladro permitió a la Lepra cortar una racha de 4 encuentros sin victorias. Berti remarcó que el plantel mantenía la serenidad sobre el funcionamiento colectivo: "Creo que el único partido del torneo que no hemos sido competitivos, que nos costó, fue con Central. Yo después creo que todos los partidos anteriores y los que vinieron después estábamos tranquilos porque el equipo estaba bien. Habíamos jugado un buen partido acá con Platense, después fuimos a Argentinos Juniors, un rival que está peleando el título, y creo que fuimos superiores en lo futbolístico pero no pudimos convertir. Hoy tuvimos esa contundencia y después el equipo estuvo sólido, defendió a una buena altura de la cancha el segundo tiempo. Las sensaciones son las que tuvimos durante todo el año, de que somos un equipo competitivo. Ahora a descansar estos días para afrontar otro partido importante".

Respecto a las variantes tácticas y el plan de juego, el DT explicó la conformación del ataque con dos referentes de área y la salida de Leonard Costa: "Leonard tiene una fatiga; es uno de los futbolistas que más partidos jugó en el año, más de 40, sintió una carga en la pierna y salió por prevención. Hoy imaginé un partido con dos 9, con Leo (Bucca) de enganche, una propuesta más de juego aéreo y tratar de empezar a jugar a partir de la segunda jugada. El equipo me gustó, se movió bien, fuimos muy precisos a la hora de convertir los goles; todos los goles vinieron como uno lo imaginaba, de juego aéreo".

Consultado también sobre los cuestionamientos hacia el arquero Nicolás Bolcato, el técnico le restó trascendencia al ruido exterior: "No he hablado nada. Creo que estamos viviendo en un mundo en que absolutamente todo se cuestiona, así que no veo por qué no nos puedan cuestionar a nosotros. Se vive en un mundo tan convulsionado que todo tiene que ser una noticia de caos; la verdad que nosotros estamos tranquilos y no he hablado nada con Nicolás".

El papel del hincha en el Gargantini

Berti dedicó un tramo central de su exposición a resaltar la actitud de los simpatizantes leprosos, señalando que su respaldo desde el calentamiento previo resultó decisivo para los jugadores:"Lo de la gente fue determinante hoy. El hincha de Independiente es muy inteligente y muy pasional, y creo que lo que brindó hoy es una muestra de apoyo incondicional a todo este grupo de chicos que ganamos Copa Argentina en noviembre, ya hace un año. A todos los partidos le ponen el alma y el corazón; hay partidos que salen mejor, otros no salen tan bien, pero lo de la gente hoy fue otra muestra de lo que es el hincha que banca a sus jugadores. No me sorprende porque sé que son así y ellos entienden y comprenden que en algún momento del torneo o del año puede haber algunos tropezones. Están dispuestos a bancar y el partido de hoy es un premio a lo que hicieron en la cancha".

En la misma sintonía, profundizó sobre el impacto anímico en el vestuario:"Esa muestra de afecto y cariño hacia el futbolista tiene un valor enorme porque los futbolistas son seres humanos que juegan al fútbol. Si hoy el hincha hubiese venido con algún reproche o con alguna duda, eso se le traslada al futbolista. Ya en la entrada en calor vieron el procedimiento del hincha y eso inyectó al vestuario a devolverle algo a la gente".

El crecimiento institucional

Al reflexionar sobre la consolidación del club en la máxima categoría y la clasificación asegurada a torneos continentales, Berti ponderó la unión institucional: "En tres años en Primera División se han conseguido muchísimas cosas y creo que el secreto es la buena energía que hay en todas las áreas del club: la comisión directiva que está siempre apuntalando, apoyando al servicio de los futbolistas; la gente, que es fabuloso todo lo que experimentamos de local con ellos; y los futbolistas que se brindan y dan todo. Nosotros como cuerpo técnico estamos alineados a esas patas. Hay que ser equilibrados, saber que todo nos cuesta mucho, somos un equipo del interior. Estuvimos peleando, jugamos Copa Libertadores y ahora ya jugamos de vuelta Copa Sudamericana y estamos con chances de poder entrar a la Libertadores también si se libera un cupo. Hay que seguir por la misma línea".

El cruce con Gimnasia y Esgrima

De cara a la 16ta y última fecha frente a Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie —encuentro que el DT rival, Darío Franco, catalogó como el partido del año—, Berti le quitó dramatismo y enfocó el compromiso dentro de la exigencia habitual del ciclo: "Nosotros desde noviembre del año pasado todos los partidos son finales porque siempre se juegan cosas importantes. Sabemos que el partido que viene es un partido importante, es el clásico, y trataremos de prepararlo de la mejor manera para llegar de la mejor manera y que sea un buen partido".

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