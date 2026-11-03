Alfredo Berti tras el triunfo ante Banfield: el hincha, la contundencia del equipo y el clásico ante Gimnasia

Consultado también sobre los cuestionamientos hacia el arquero Nicolás Bolcato, el técnico le restó trascendencia al ruido exterior: "No he hablado nada. Creo que estamos viviendo en un mundo en que absolutamente todo se cuestiona, así que no veo por qué no nos puedan cuestionar a nosotros. Se vive en un mundo tan convulsionado que todo tiene que ser una noticia de caos; la verdad que nosotros estamos tranquilos y no he hablado nada con Nicolás".

El papel del hincha en el Gargantini

Berti dedicó un tramo central de su exposición a resaltar la actitud de los simpatizantes leprosos, señalando que su respaldo desde el calentamiento previo resultó decisivo para los jugadores:"Lo de la gente fue determinante hoy. El hincha de Independiente es muy inteligente y muy pasional, y creo que lo que brindó hoy es una muestra de apoyo incondicional a todo este grupo de chicos que ganamos Copa Argentina en noviembre, ya hace un año. A todos los partidos le ponen el alma y el corazón; hay partidos que salen mejor, otros no salen tan bien, pero lo de la gente hoy fue otra muestra de lo que es el hincha que banca a sus jugadores. No me sorprende porque sé que son así y ellos entienden y comprenden que en algún momento del torneo o del año puede haber algunos tropezones. Están dispuestos a bancar y el partido de hoy es un premio a lo que hicieron en la cancha".

En la misma sintonía, profundizó sobre el impacto anímico en el vestuario:"Esa muestra de afecto y cariño hacia el futbolista tiene un valor enorme porque los futbolistas son seres humanos que juegan al fútbol. Si hoy el hincha hubiese venido con algún reproche o con alguna duda, eso se le traslada al futbolista. Ya en la entrada en calor vieron el procedimiento del hincha y eso inyectó al vestuario a devolverle algo a la gente".

El crecimiento institucional

Al reflexionar sobre la consolidación del club en la máxima categoría y la clasificación asegurada a torneos continentales, Berti ponderó la unión institucional: "En tres años en Primera División se han conseguido muchísimas cosas y creo que el secreto es la buena energía que hay en todas las áreas del club: la comisión directiva que está siempre apuntalando, apoyando al servicio de los futbolistas; la gente, que es fabuloso todo lo que experimentamos de local con ellos; y los futbolistas que se brindan y dan todo. Nosotros como cuerpo técnico estamos alineados a esas patas. Hay que ser equilibrados, saber que todo nos cuesta mucho, somos un equipo del interior. Estuvimos peleando, jugamos Copa Libertadores y ahora ya jugamos de vuelta Copa Sudamericana y estamos con chances de poder entrar a la Libertadores también si se libera un cupo. Hay que seguir por la misma línea".

El cruce con Gimnasia y Esgrima

De cara a la 16ta y última fecha frente a Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie —encuentro que el DT rival, Darío Franco, catalogó como el partido del año—, Berti le quitó dramatismo y enfocó el compromiso dentro de la exigencia habitual del ciclo: "Nosotros desde noviembre del año pasado todos los partidos son finales porque siempre se juegan cosas importantes. Sabemos que el partido que viene es un partido importante, es el clásico, y trataremos de prepararlo de la mejor manera para llegar de la mejor manera y que sea un buen partido".