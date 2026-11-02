Independiente Rivadavia sigue creciendo y presentó las obras realizadas en el estadio Bautista Gargantini

"Estas intervenciones se suman a las obras ya realizadas, dando continuidad a un proyecto de crecimiento y mejora permanente de nuestra institución. Nada de esto sería posible sin el aporte de nuestros socios, quienes, con su acompañamiento y compromiso, hacen posible que el club siga avanzando. Seguimos trabajando para mejorar nuestras instalaciones y construir, entre todos, el club que queremos", agregó el mensaje de Independiente Rivadavia a los socios.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el cierre del 2026

Tras jugar este lunes ante Banfield la Lepra deberá afrontar el clásico con Gimnasia y Esgrima, como visitante, cuya fecha tentativa es el próximo viernes 6 de noviembre a las 18.

Independiente Rivadavia puede sumar otra estrella en el cierre de la temporada.

Según los resultados obtenidos en estos dos encuentros el equipo dirigido por Alfredo Berti podría jugar los playoffs del Torneo Clausura 2026 que comenzarán el 21 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.

En ese período, más precisamente el jueves 12 de noviembre la Lepra viajará a Córdoba para jugar con Estudiantes de La Plata la final de la Supercopa Argentina.

En relación a la clasificación a las copas continentales de 2027 los azules ya tienen un lugar asegurado en la Copa Sudamericana por la tabla anual y aún podrían llegar a la Libertadores, siendo campeones del Clausura o si termina 4to o 5to en la tabla anual y se liberan un par de cupos.