Escándalo en la Premier League: duras críticas a Alexis Mac Allister tras la caída de Liverpool ante Arsenal

Alexis Mac Allister fue duramente criticado.

La jugada de la discordia: del reclamo a Martin Odegaard al cruce con Noni Madueke

El reloj marcaba poco más de diez minutos para el pitazo final y Liverpool, urgido por la desventaja en el marcador, no lograba quebrar el cerrojo defensivo del conjunto londinense. En medio de esa atmósfera de pura tensión, Mac Allister se acercó a increpar a Martin Odegaard mientras el capitán visitante permanecía tendido sobre el césped. La recriminación desató la rápida reacción de los dirigidos por Mikel Arteta y derivó en un cara a cara entre el volante albiceleste y Noni Madueke.

En ese instante se produjo la maniobra que encendió la indignación en las islas británicas. Tras un leve contacto frontal entre ambos futbolistas, el mediocampista local se dejó caer aparatosamente tomándose la cara, en una búsqueda estéril por conseguir la expulsión del delantero rival. El juez de campo desestimó de inmediato la simulación y dejó correr las acciones, pero la repetición televisiva dejó en evidencia la sobreactuación del pampeano.

Al momento de evaluar la maniobra, Daniel Sturridge aportó una mirada analítica desde su experiencia como exatacante del cuadro de Anfield.

El ex futbolista remarcó que "no le da un cabezazo con fuerza, es un acercamiento" y reconoció que el argentino "está intentando provocarlo", aunque matizó al subrayar que "ocurre en toda la liga, no solo Mac Allister".

En esa misma línea, el panelista concluyó que el mediocampista "sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa".

El Liverpool del Alexis Mac Allister cayó en el clásico.

Furia en la televisión inglesa: Jamie Carragher e Ian Wright exigieron cambios urgentes

Quien no tuvo reparos en cargar con dureza contra la actitud del jugador fue Jamie Carragher. El histórico ex defensor de Liverpool estalló durante la emisión de Sky Sports y catalogó el episodio como un pésimo ejemplo para la competencia: "Realmente tenemos que denunciar a la gente y decirles: 'Esto es vergonzoso'. Es ridículo y tiene que parar. No lo soporto", disparó sin medias tintas, visiblemente molesto por la simulación en su antiguo estadio.

Lejos de atenuar su descargo, Carragher profundizó su postura y emplazó a los máximos organismos del arbitraje inglés para que intervengan de inmediato ante este tipo de conductas antideportivas.

"Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa de el máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar", argumentó con vehemencia.

En sintonía con las recriminaciones, Ian Wright se sumó a las quejas públicas y solicitó una revisión exhaustiva en los criterios disciplinarios para castigar con rigor los engaños deliberados dentro del campo.

"Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien", sentenció el exdelantero inglés, cerrando una jornada repleta de cuestionamientos hacia la figura de la Selección Argentina tras el traspié de Liverpool en casa.