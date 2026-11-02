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Vicente Poggi y Felipe Cairus, los uruguayos de Godoy Cruz directo a la final de la Primera Nacional

Vicente Poggi y Felipe Cairus, los dos uruguayos titulares frente a Almirante Brown, celebraron el triunfo de Godoy Cruz y el pasaje a la final

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Vicente Poggi y Felipe Cairus, los dos uruguayos de Godoy Cruz, felices adentro y afuera de la cancha. 

Vicente Poggi y Felipe Cairus, los dos uruguayos de Godoy Cruz, felices adentro y afuera de la cancha. 

Vicente Poggi y Felipe Cairus se fueron exultantes del Feliciano Gambarte luego de la clasificación de Godoy Cruz a la final de la Primera Nacional. La victoria épica sobre Almirante Brown mostró el costado más resplandeciente de los futbolistas uruguayos a la salida del vestuario de la casa bodeguera.

Vicente Poggi y Felipe Cairus, dos urugayos a la final de la Primera Nacional con el Tomba

Para Poggi, lograr el pasaje a la final frente a Tristán Suárez significó una alegría pero no quiso verlo como una revancha luego de que él mismo formara parte del plantel de Godoy Cruz que descendió a fines del 2025. "Muy contento igual, pero no lo veo como una revancha. Es otra cosa, porque hay otra otra energía y no lo quiero ver como una revancha, quiero verlo como un disfrute y otra alegría para el club", señaló el nacido en Montevideo.

Mart&iacute;n Pravata/Diario UNO.&nbsp;

Martín Pravata/Diario UNO.

Por su parte, Felipe Cairus aseguró que si bien preferiría jugar la final del torneo un poco más cerca en el tiempo (se disputará el 14 de noviembre con sede a confirmar), también el parate sirve para aprovechar los días siguientes para descansar y preparar el partido. "Creo que prefería jugar la semana que viene, pero bueno, capaz que es mejor tener dos semanas también para conocer al rival, que no hemos jugado contra ellos, así que nos va a venir bien también".

Sobre el partido frente a Almirante Brown, Vicente Poggi analizó: "Como todos los partidos que venimos haciendo, superamos al rival generalmente con juego y eso es lo que nos está caracterizando en este semestre, pero el fútbol argentino es así tambié. La B Nacional es complicada, capaz que superas al rival todo el partido y después pasa lo que pasa. Pero hicimos de nuevo lo que hicimos en otros partidos".

Mart&iacute;n Pravata/Diario UNO.&nbsp;

Martín Pravata/Diario UNO.

El partido de Ferro frente a Acassuso era un pendiente en la cancha de Godoy Cruz pero los futbolistas no estuvieron al tanto hasta casi terminado el partido. Poggi confesó: "Yo escuchaba afuera, pero ni idea cuánto iban ni nada, pero me imaginé, con el festejo, que a veces que había goles, pero después pregunté y iban 0 a 0, así que rarísimo.

Cairus, por su parte, señaló: "Yo creo que sí, alguno estaba mirando, yo sabía. Yo preguntaba cuánto faltaba cada 15 minutos, cada un minuto preguntaba lo mismo.

Godoy Cruz jugará final frente a Tristán Suárez por el primer ascenso a la Primera División el próximo 14 de noviembre con estadio a confirmar. Una de las sedes que se maneja es el Julio César Villagra de Córdoba.

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