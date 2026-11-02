Vicente Poggi y Felipe Cairus, los uruguayos de Godoy Cruz directo a la final de la Primera Nacional

Sobre el partido frente a Almirante Brown, Vicente Poggi analizó: "Como todos los partidos que venimos haciendo, superamos al rival generalmente con juego y eso es lo que nos está caracterizando en este semestre, pero el fútbol argentino es así tambié. La B Nacional es complicada, capaz que superas al rival todo el partido y después pasa lo que pasa. Pero hicimos de nuevo lo que hicimos en otros partidos".

Martín Pravata/Diario UNO.

El partido de Ferro frente a Acassuso era un pendiente en la cancha de Godoy Cruz pero los futbolistas no estuvieron al tanto hasta casi terminado el partido. Poggi confesó: "Yo escuchaba afuera, pero ni idea cuánto iban ni nada, pero me imaginé, con el festejo, que a veces que había goles, pero después pregunté y iban 0 a 0, así que rarísimo.

Cairus, por su parte, señaló: "Yo creo que sí, alguno estaba mirando, yo sabía. Yo preguntaba cuánto faltaba cada 15 minutos, cada un minuto preguntaba lo mismo.

Godoy Cruz jugará final frente a Tristán Suárez por el primer ascenso a la Primera División el próximo 14 de noviembre con estadio a confirmar. Una de las sedes que se maneja es el Julio César Villagra de Córdoba.