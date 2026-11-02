Los Pumitas 7s, con Gonzalo Cairo, se colgaron el bronce en los Juegos Olímpicos de la juventud

Los Pumitas 7s, con el mendocino Gonzalo Cairo, vencieron a Canadá y se adjudicaron la medalla de bronce de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la juventud que se desarrollan en Dakar.
Los Pumitas 7s, con el mendocino Gonzalo Cairo, se adjudicaron la medalla de bronce de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la juventud
Los Pumitas 7s, con el mendocino Gonzalo Cairo, vencieron a Canadá y se adjudicaron la medalla de bronce de rugby seven en los Juegos Olímpicos de la juventud que se desarrollan en Dakar.
Tras haber sido segundos en su grupo, el seleccionado nacional cayó en semifinales frente a Sudáfrica por 24 a 12, pero luego se recuperaron para asegurar el tercer puesto batiendo a Canadá por 36 a 5.
En la semifinal ante los sudafricanos Cairo fue titular y los tries argentinos los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz quien agregó una conversión. Luego, en el encuentro por el bronce, otra vez el back de Marista estuvo en el siete inicial y esta vez los tries fueron marcados por Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos, y además hubo dos goles de Kantz (2) y uno de Joaquín Zapiola.
El oro fue para Francia que venció 26 a 19 a Sudáfrica (plata) y el bronce es la tercera medalla olímpica que obtienen Los Pumitas 7s en el historial después de la plata de Nanjing (China) 2014 y el oro de Buenos Aires 2018.
La de Los Pumitas 7s fue la tercera medalla de la delegación argentina los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026 ya que este domingo hubo otra dos en natación y yudo.
La nadadora Cecilia Dieleke, abanderada argentina, ganó la medalla de oro en los 200m espalda y el yudoka Thiago Carvallo ganó la medalla de bronce en la categoría -66 kg.