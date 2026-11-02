Los Pumitas 7s, con Gonzalo Cairo, se colgaron el bronce en los Juegos Olímpicos de la juventud

Tras haber sido segundos en su grupo, el seleccionado nacional cayó en semifinales frente a Sudáfrica por 24 a 12, pero luego se recuperaron para asegurar el tercer puesto batiendo a Canadá por 36 a 5.

Los Pumitas 7s subieron al podio olímpico en Dakar.

En la semifinal ante los sudafricanos Cairo fue titular y los tries argentinos los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz quien agregó una conversión. Luego, en el encuentro por el bronce, otra vez el back de Marista estuvo en el siete inicial y esta vez los tries fueron marcados por Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos, y además hubo dos goles de Kantz (2) y uno de Joaquín Zapiola.