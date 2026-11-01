Los Pumitas 7s, con tries mendocinos, van por una medalla en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026

Frenta los japoneses el goleador argentino fue Cairo con 3 tries y una conversión (17 puntos) y además hubo tries de Cocomarola y Ledesma y conversiones de Zapiola y Benjamín Fossati.

Ante los galos el try de Kantz y la conversión de Ramón Benedit no alcanzó para evitar la derrota de un seleccionado nacional que ya tenía asegurada su clasificación a semifinales.

Los Pumitas 7s, semifinalistas en Dakar 2026

Este lunes Los Pumitas 7s se medirán en semifinales con Sudáfrica, puntero e invicto del otro grupo, en un partido que comenzará a las 13.42 (10.42 en Argentina) y se podrá ver por Claro Sports.

La otra semifinal será entre Francia y Canadá, los perdedores jugarán por el bronce a las 13.38 hora argentina y la final por el oro será a las 14.05.