Los Pumitas 7s, con tries mendocinos, van por una medalla en los Juegos Olímpicos de la juventud 2026

El mendocino Gonzalo Cairo marcó 3 tries en la jornada inicial y Los Pumitas 7s avanzaron a las semifinales de la competencia de rugby seven de los Juegos Olímpicos de la juventud que comenzaron este domingo en Dakar, capital de Senegal.
El mendocino Gonzalo Cairo marcó 3 tries y Los Pumitas 7s avanzaron a las semifinales del rugby seven de los Juegos Olímpicos de la juventud
El mendocino Gonzalo Cairo marcó 3 tries en la jornada inicial y Los Pumitas 7s avanzaron a las semifinales de la competencia de rugby seven de los Juegos Olímpicos de la juventud que comenzaron este domingo en Dakar, capital de Senegal.
En el debut, el conjunto dirigido por Augusto Gómez Alustiza se impuso de manera contundente a Uganda por por 49 a 0, luego hizo lo propio ante Japón con 3 tries de Cairo para ganar 31 a 5 y finalmente llegó el partido más difícil ante Francia donde cayeron por 24 a 7.
En el arranque de la jornada, frente a Uganda, Los Pumitas 7s ganaron con tries de Santiago Martos (2), Felipe Ledesma (2), Federico Anderson, Federico Kantz, Tomás Galetti, Joaquín Zapiola, Joaquín Cocomarola. Tanto Kantz como Cocomarola sumaron una conversión cada uno.
Frenta los japoneses el goleador argentino fue Cairo con 3 tries y una conversión (17 puntos) y además hubo tries de Cocomarola y Ledesma y conversiones de Zapiola y Benjamín Fossati.
Ante los galos el try de Kantz y la conversión de Ramón Benedit no alcanzó para evitar la derrota de un seleccionado nacional que ya tenía asegurada su clasificación a semifinales.
Este lunes Los Pumitas 7s se medirán en semifinales con Sudáfrica, puntero e invicto del otro grupo, en un partido que comenzará a las 13.42 (10.42 en Argentina) y se podrá ver por Claro Sports.
La otra semifinal será entre Francia y Canadá, los perdedores jugarán por el bronce a las 13.38 hora argentina y la final por el oro será a las 14.05.