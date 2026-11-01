La tremenda predicción sobre el Superclásico: ¿quién gana Boca o River?

La tremenda predicción de un tarotista sobre el Boca vs. River

Juan de Dios mencionó que el enfrentamiento resultará confuso y dijo que los ánimos de los hinchas permanecerán caldeados. Aunque las cartas indicaron la posibilidad de un empate, el tarotista se inclinó finalmente por una victoria del club de la Ribera. "Boca gana este partido", tiró.

Ponzio se juega mucho en el Superclásico.

Además el mundo futbolero se inclina por una victoria del elenco auriazul, que está segundo en la tabla anual, está en las semifinales de la Copa Argentina (se medirá con Banfield) y además tiene la chance de jugar la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Mineiro de Brasil. El funcionamiento del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena lo dan como favorito de cara al enfrentamiento con River,

Las formaciones de Boca y de River para el Superclásico

Boca ya está confirmado de cara a este importante Superclásico. Formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Mientras que River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.