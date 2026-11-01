Sonríe Colapinto: recibió una buena noticia de cara al GP de México de Fórmula 1

Violó la normativa del MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) que regula el uso, la potencia y el comportamiento del motor eléctrico principal que recupera la energía cinética de las frenadas en la Fórmula 1, según el informe sobre Lawson.

El piloto neozelandés había clasificado a la Q3 y cerrar la sesión en la novena posición, tras marcar uno de los mejores registros de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

También se benefició el compañero de Colapinto, el francés, Pierre Gasly, quien ganó una posición, avanzando al noveno puesto de la parrilla.

Así la escudería francesa tiene una gran oportunidad en su lucha dentro del Campeonato Mundial de Constructores. Alpine buscará aprovechar la carrera para reducir la diferencia de 29 puntos que la separa de RB en la disputa por el quinto puesto de la tabla.

Aunque el piloto de RB había logrado el octavo mejor tiempo absoluto de la clasificación, ya arrastraba una sanción de una posición en la parrilla debido al incidente protagonizado durante la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes con Max Verstappen, de Red Bull.

Los comisarios consideraron responsable a Lawson de la maniobra y aplicaron la misma penalización al neerlandés, modificando el orden definitivo de salida para la carrera en Ciudad de México.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1:

Domingo 1º de noviembre:

Carrera: a las 17.00

Toda la actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports, además de la plataforma Disney+ en el plan Premium.