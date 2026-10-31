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Colapinto quedó en el puesto 12 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto terminó duodécimo este sábado en la práctica libre 3 del GP de México de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Franco Colapinto mejoró su labor con relación a la FP3 del GP de México de Fórmula 1.

Franco Colapinto mejoró su labor con relación a la FP3 del GP de México de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 12 este sábado en la práctica libre 3 del GP de México de Fórmula 1.

Colapinto mejoró su labor respecto a la FP 2, en la cual terminó 16, y superó a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly. El líder fue Lando Norris, de McLaren, con 1:017.680.

Nota en elaboración.

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