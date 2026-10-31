Colapinto quedó en el puesto 12 de la FP3 del GP de México de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 12 este sábado en la práctica libre 3 del GP de México de Fórmula 1.
El piloto argentino Franco Colapinto terminó duodécimo este sábado en la práctica libre 3 del GP de México de Fórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 12 este sábado en la práctica libre 3 del GP de México de Fórmula 1.
Colapinto mejoró su labor respecto a la FP 2, en la cual terminó 16, y superó a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly. El líder fue Lando Norris, de McLaren, con 1:017.680.
Nota en elaboración.