Pink Ride en Mendoza, una caravana de motos para concientizar sobre el cáncer de mama

Una caravana de motos recorrió Mendoza este sábado dentro de una actividad denominada Pink Ride, una iniciativa que reúne a mujeres motociclistas para visibilizar la importancia de la prevención del cáncer de mama. La propuesta, organizada por el club local de Royal Enfield, convocó a participantes de distintas marcas y modelos, unidos por una misma causa.
La actividad se realizó en el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la sensibilización sobre esta enfermedad.
La jornada incluyó encuentros en distintos puntos de la provincia y culminó en Tótem Boulevard, en San Martín, donde especialistas brindaron una charla sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad.
Una caravana para hablar de prevención
La convocatoria comenzó a las 10 en la agencia Royal Enfield Cuyo, en la Ciudad de Mendoza.
Una hora después, los participantes se reunieron en la Municipalidad de San Martín para continuar el recorrido hacia Tótem Boulevard, donde se desarrollaron las actividades de concientización.
La invitación estuvo abierta a toda la comunidad motociclista, sin distinción de género ni de marca de moto.
Con detalles rosas como símbolo de la campaña, los participantes sumaron su pasión por las dos ruedas a una causa que busca instalar la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.
La importancia de las mamografías
Uno de los ejes de la jornada fue una charla a cargo de especialistas, que explicaron la importancia de los controles para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales.
Durante el encuentro, uno de los profesionales advirtió sobre la disponibilidad de equipamiento en la provincia y señaló que Mendoza no cuenta con tantos mamógrafos como serían necesarios.
La mamografía es una herramienta fundamental para detectar lesiones mamarias antes de que aparezcan síntomas. La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y mejora las posibilidades de tratamiento.
El testimonio de una sobreviviente
La jornada también tuvo un momento emotivo con el testimonio de Verónica, una mujer que atravesó el cáncer de mama y compartió su experiencia. Durante su intervención, agradeció a la medicina pública por la atención que recibió y que, según expresó, le salvó la vida.
Su mensaje quedó resumido en una frase que invita a extender la mirada más allá de las campañas de octubre: "El mes rosa es todo el año". La consigna recuerda que la prevención, los controles y el acceso al diagnóstico deben sostenerse durante los doce meses, no solamente cuando el calendario pone el foco en la enfermedad.
Pink Ride volvió así a combinar una actividad recreativa con un mensaje de salud pública: hablar del cáncer de mama, promover los controles y recordar que la detección temprana puede marcar una diferencia decisiva.
En pocas palabras
- Pink Ride: se realizó una caravana de motos en Mendoza para concientizar sobre el cáncer de mama.
- Octubre rosa: la iniciativa organizada por Royal Enfield se enmarcó en el mes de sensibilización sobre la enfermedad.
- Prevención: la jornada incluyó charlas de especialistas y el testimonio de una sobreviviente sobre la importancia de los controles.