Pink Ride en Mendoza, una caravana de motos para concientizar sobre el cáncer de mama

Foto: gentileza Ricardo Montacuto

Una caravana para hablar de prevención

La convocatoria comenzó a las 10 en la agencia Royal Enfield Cuyo, en la Ciudad de Mendoza.

Una hora después, los participantes se reunieron en la Municipalidad de San Martín para continuar el recorrido hacia Tótem Boulevard, donde se desarrollaron las actividades de concientización.

En la jornada se combinó el placer de viajar en moto -ya que partió una caravana desde Mendoza hacia San Martín- la gastronomía y las charlas de concientización sobre el cáncer de mama. Foto: gentileza Ricardo Montacuto

La invitación estuvo abierta a toda la comunidad motociclista, sin distinción de género ni de marca de moto.

Con detalles rosas como símbolo de la campaña, los participantes sumaron su pasión por las dos ruedas a una causa que busca instalar la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

La importancia de las mamografías

Dentro del evento hubo un espacio para que especialistas brindaran charlas sobre la importancia de las mamografías. Foto: Ricardo Montacuto

Uno de los ejes de la jornada fue una charla a cargo de especialistas, que explicaron la importancia de los controles para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales.

Durante el encuentro, uno de los profesionales advirtió sobre la disponibilidad de equipamiento en la provincia y señaló que Mendoza no cuenta con tantos mamógrafos como serían necesarios.

La mamografía es una herramienta fundamental para detectar lesiones mamarias antes de que aparezcan síntomas. La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y mejora las posibilidades de tratamiento.

Foto: gentileza Ricardo Montacuto

El testimonio de una sobreviviente

La jornada también tuvo un momento emotivo con el testimonio de Verónica, una mujer que atravesó el cáncer de mama y compartió su experiencia. Durante su intervención, agradeció a la medicina pública por la atención que recibió y que, según expresó, le salvó la vida.

Su mensaje quedó resumido en una frase que invita a extender la mirada más allá de las campañas de octubre: "El mes rosa es todo el año". La consigna recuerda que la prevención, los controles y el acceso al diagnóstico deben sostenerse durante los doce meses, no solamente cuando el calendario pone el foco en la enfermedad.

Pink Ride volvió así a combinar una actividad recreativa con un mensaje de salud pública: hablar del cáncer de mama, promover los controles y recordar que la detección temprana puede marcar una diferencia decisiva.