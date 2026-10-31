Racing le ganó a Aldosivi y lo condenó al descenso

Racing se lo dio vuelta a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda. Con este resultado, el Tiburón quedó condenado al descenso
Por su parte la Academia, que disputó su último partido como local en la temporada, ya no tiene chances de clasificar a los playoffs del certamen. Los hinchas despidieron con reproches a la dirigencia y al plantel, sabiendo que no jugarán copas internacionales durante el próximo año.
El partido arrancó cuesta arriba para el local ante la necesidad extrema del Tiburón. A los 20 minutos de la primera parte Andrés Vombergar aprovechó abrió el marcador de cabeza para Aldosivi.
Sin embargo, la reacción de Racing no tardó en llegat. Cuatro minutos más tarde, tras un lateral, Tomás Conechny habilitó a Maravilla Martínez, quien definió de zurda en el área chica para establecer el 1-1.
Poco después de convertir, el delantero de la Academia sintió molestias en el isquiotibial tras buscar su segunda conquista y fue retirado en camilla. Además, en el entretiempo se confirmó que Cambeses sufrió un mareo en el vestuario. Esto obligó a Matías Tagliamonte a ingresar para defender el arco en el complemento.
El tercer, y último gol de la jornada, llegó a los 13 minutos de la segunda etapa. Joaquín Pombo cargó en el área a Lautaro Díaz, quien había ingresado desde el banco. Tras la revisión en el VAR, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal.
Llegando al primer cuarto de hora, y ya sin Maravilla Martínez en cancha, Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la pena máxima. El futbolista de 24 años, con un zurdazo cruzado, puso el 2-1 definitivo para que el dueño de casa festejara después de tres partidos.
En el tramo final, Racing mostró solidez para sostener la ventaja frente a los intentos desesperados de Aldosivi. Con la victoria consumada, el local cerrará su participación en la última jornada visitando a Barracas Central, mientras que el Tiburón se despedirá de la máxima categoría recibiendo a River en Mar del Plata.