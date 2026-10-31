Racing le ganó a Aldosivi y lo condenó al descenso

Sin embargo, la reacción de Racing no tardó en llegat. Cuatro minutos más tarde, tras un lateral, Tomás Conechny habilitó a Maravilla Martínez, quien definió de zurda en el área chica para establecer el 1-1.

Poco después de convertir, el delantero de la Academia sintió molestias en el isquiotibial tras buscar su segunda conquista y fue retirado en camilla. Además, en el entretiempo se confirmó que Cambeses sufrió un mareo en el vestuario. Esto obligó a Matías Tagliamonte a ingresar para defender el arco en el complemento.

El tercer, y último gol de la jornada, llegó a los 13 minutos de la segunda etapa. Joaquín Pombo cargó en el área a Lautaro Díaz, quien había ingresado desde el banco. Tras la revisión en el VAR, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal.

Llegando al primer cuarto de hora, y ya sin Maravilla Martínez en cancha, Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la pena máxima. El futbolista de 24 años, con un zurdazo cruzado, puso el 2-1 definitivo para que el dueño de casa festejara después de tres partidos.

En el tramo final, Racing mostró solidez para sostener la ventaja frente a los intentos desesperados de Aldosivi. Con la victoria consumada, el local cerrará su participación en la última jornada visitando a Barracas Central, mientras que el Tiburón se despedirá de la máxima categoría recibiendo a River en Mar del Plata.