Godoy Cruz y Deportivo Maipú vienen de ganar en la jornada pasada y están bien posicionados para alcanzar sus objetivos de cara a la última fecha de la fase clasificatoria de la Primera Nacional.
Godoy Cruz está cerca de la final y Deportivo Maipú está a un paso del Reducido
Godoy Cruz y Deportivo Maipú definirán su futuro en la última fecha de la fase clasificatoria de la Primera Nacional
El Tomba goleó 3 a 0 a Mitre, en Santiago del Estero, y llega a la última jornada con chances de meterse en la final por el primer ascenso a Primera. El Expreso tiene 63 puntos, está a solo 2 unidades de Ferro líder del Grupo A, y tiene un lugar asegurado en el Reducido.
El Cruzado quiere meterse en el Reducido
Deportivo Maipú viene de derrotar por 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en calle Vergara y está a un paso del Reducido ya que tiene 51 puntos y está 7mo en el Grupo B con mejor diferencia de gol, +9 contra +4 de Colegiales, 8vo con el mismo puntaje.
El único rival que puede alcanzar a ambos es San Martín de San Juan que tiene 48 puntos y una diferencia de gol de +2 por lo que debería descontarle 3 puntos y 7 goles al Cruzado.
De todas maneras Maipú aún puede superar a Gimnasia y Tiro (52) e igualar a Midland (54) pero para eso debe ganarle de visitante este sábado a las 15 a Tristán Suárez, el puntero de la zona con 63.