Godoy Cruz está cerca de la final y Deportivo Maipú está a un paso del Reducido

El Tomba goleó 3 a 0 a Mitre, en Santiago del Estero, y llega a la última jornada con chances de meterse en la final por el primer ascenso a Primera. El Expreso tiene 63 puntos, está a solo 2 unidades de Ferro líder del Grupo A, y tiene un lugar asegurado en el Reducido.

El Cruzado quiere meterse en el Reducido

Deportivo Maipú viene de derrotar por 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero en calle Vergara y está a un paso del Reducido ya que tiene 51 puntos y está 7mo en el Grupo B con mejor diferencia de gol, +9 contra +4 de Colegiales, 8vo con el mismo puntaje.