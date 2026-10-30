Mauro Icardi expresó su deseo de tener revancha en Inter: "Me gustaría volver"

En su charla con el mencionado medio italiano, resaltó su deseo de volver a vestir la camiseta del Inter: "Un regreso al Inter sería especial. Pasé años importantes vistiendo esa camiseta y el brazalete marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común".

"Tengo todavía mucho para dar. Si vuelvo a un lugar, es para ser útil y para ganar. A quienes piensan que ya no tengo nada que aportar, les digo que estoy deseando demostrarlo en el campo", sumó Mauro Icardi asegurando estar vigente para brillar en el verde césped.

Sobre su salida del Inter, algo que todavía sigue doliendo, contó: "Cambiaría la forma en que manejé ciertos momentos, especialmente al final. Perder la cinta me dolió mucho. Al mismo tiempo, tenía un problema en la rodilla; jugué todos los partidos con inyecciones por el dolor. Que se cuestionara ese problema tan grave fue difícil de aceptar".

Para finalizar, dejando claro su deseo, Icardi sentenció: "Crecí en Italia como persona y como futbolista. Me gustaría volver con un proyecto que me apasione y la oportunidad de construir algo importante. La conexión con el pasado sigue ahí, pero miramos hacia el futuro".