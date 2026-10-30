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Mundial Sub 15

La Selección argentina se despidió ganando del Mundial Sub 15 donde España se quedó con el título

La Selección argentina cerró con una victoria ante Senegal su participación en el Mundial Sub 15 que se llevó a cabo en Azerbaiyán y en el que España se coronó campeón.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Argentina hizo un buen MUndial Sub 15.

Argentina hizo un buen MUndial Sub 15.

La Selección argentina cerró con una victoria por penales ante Senegal su participación en el Mundial Sub 15 que se llevó a cabo en Azerbaiyán y en el que España se coronó campeón.

El conjunto albiceleste igualó 1 a 1 con los africanos y luego se impuso 5 a 4 por penales para completar una buena campaña de 8 victorias y solo 2 derrotas.

La caída ante Argelia (1-0) en el debut fue determinante para que Argentina no pueda meterse en la lucha por el título pese a que completó la fase de grupos con triunfos frente a China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2).

Ya por el Grupo B del certamen batió a Bolivia (4-2), Costa de Marfil (2-1) y Croacia (4-1) antes de caer frente a Portugal (3-1) en semifinales y despedirse con el encuentro de este viernes ante Senegal.

La definición del Mundial Sub 15 - Azerbaiyán 2026

Cuartos de final

  • Brasil 2 (2) - Rep. Checa (2) 4
  • España 5 - Colombia 0
  • Paraguay 2 (7) - Ghana 2 (6)
  • Grecia 2 - Guinea 1

Semifinales

  • Rep. Checa 2 - Paraguay 0
  • España 6 - Grecia 2

Final

  • España 3 - Rep. Checa 0

El Grupo B, con los segundos de cada grupo, lo ganó Zambia al vencer a Portugal 5 a 2.

Todos los resultados del Mundial Sub 15 de la FIFA

Cómo se jugó el Mundial Sub 15

  • Futbolistas nacidos en 2011 o 2012,.
  • 8 jugadores contra 8.
  • Canchas de menor dimensión de 68 x 47m.
  • Arcos reglamentarios de 7.32 x 2.44m.
  • Dos tiempos de 20 minutos.
  • Se jugó en solo 9 días.

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