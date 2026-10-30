La Selección argentina se despidió ganando del Mundial Sub 15 donde España se quedó con el título

El conjunto albiceleste igualó 1 a 1 con los africanos y luego se impuso 5 a 4 por penales para completar una buena campaña de 8 victorias y solo 2 derrotas.

La caída ante Argelia (1-0) en el debut fue determinante para que Argentina no pueda meterse en la lucha por el título pese a que completó la fase de grupos con triunfos frente a China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2).