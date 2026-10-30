La Selección argentina se despidió ganando del Mundial Sub 15 donde España se quedó con el título

La Selección argentina cerró con una victoria por penales ante Senegal su participación en el Mundial Sub 15 que se llevó a cabo en Azerbaiyán y en el que España se coronó campeón.
La Selección argentina cerró con una victoria ante Senegal su participación en el Mundial Sub 15 que se llevó a cabo en Azerbaiyán y en el que España se coronó campeón.
La Selección argentina cerró con una victoria por penales ante Senegal su participación en el Mundial Sub 15 que se llevó a cabo en Azerbaiyán y en el que España se coronó campeón.
El conjunto albiceleste igualó 1 a 1 con los africanos y luego se impuso 5 a 4 por penales para completar una buena campaña de 8 victorias y solo 2 derrotas.
La caída ante Argelia (1-0) en el debut fue determinante para que Argentina no pueda meterse en la lucha por el título pese a que completó la fase de grupos con triunfos frente a China Taipei (1-0), Omán (5-1), Surinam (3-0) y Malaui (4-2).
Ya por el Grupo B del certamen batió a Bolivia (4-2), Costa de Marfil (2-1) y Croacia (4-1) antes de caer frente a Portugal (3-1) en semifinales y despedirse con el encuentro de este viernes ante Senegal.
Cuartos de final
Semifinales
Final
El Grupo B, con los segundos de cada grupo, lo ganó Zambia al vencer a Portugal 5 a 2.
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