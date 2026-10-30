Manu Ginóbili reveló la tradición con sus amigos de la secundaria que lo trajo de visita a Mendoza

Durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, por El Trece, Emanuel Ginóbili sorprendió al revelar la costumbre de realizar un viaje anual con sus compañeros de la secundaria que lo trajo recientemente de visita a Mendoza.
Durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, por El Trece, Emanuel Ginóbili sorprendió al revelar la costumbre que lo trajo recientemente de visita a Mendoza.
Durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, por El Trece, Emanuel Ginóbili sorprendió al revelar la costumbre de realizar un viaje anual con sus compañeros de la secundaria que lo trajo recientemente de visita a Mendoza.
El cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs detalló cómo organiza estas escapadas y los momentos compartidos en su reciente paso por la provincia con quiénes fueron sus compañeros en la Escuela de Comercio de Bahía Blanca.
Frente a la curiosidad de Pergolini sobre su estadía en el país, el bahiense explicó que sus afectos de la adolescencia continúan ocupando un lugar central en su vida: "Amigos de mi secundaria siguen siendo muy buenos amigos", señaló antes de contar el motivo puntual de su visita: "Vine una semana para... hacemos un viaje anual con mis compañeros de secundaria".
El destino elegido este año por Ginóbili y sus amigos fue Mendoza, estadía que el propio Manu mostró en sus redes sociales e incluso calificó: "¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!" y remató con un contundente "¡La pasamos ESPECTACULAR!".
Pese a que el plan incluye disfrutar de la gastronomía y las charlas, Ginóbili aclaró que la actividad física sigue siendo parte esencial de la rutina del grupo. "Tratamos de hacer algo deportivo... andamos en bicicleta o salimos a caminar, alguno corre, otro gimnasio, y si no comemos y charlamos", describió el bahiense.
Cuando Pergolini indagó si se pasaban "una semana en pedo" y cómo se llevaba con las bebidas alcohólicas, Manu remarcó su perfil medido y saludable: "No soy de tomar mucho, no, no... algún minutito de vez en cuando, pero no soy de tomar mucho".
Ante la pregunta sobre si alguna vez se lo vio desbordado por el alcohol, recordó que solo ocurrió de manera excepcional en festejos deportivos: "Alguna vez después de un Juego Olímpico... capaz que ese día estábamos un poco exultantes y... creo que se tomó un poquito".