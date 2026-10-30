Manu Ginóbili reveló la tradición con sus amigos de la secundaria que lo trajo de visita a Mendoza

Manu y sus amigos de la secundaria

El grupo y la asistencia: "Sí, somos un grupo de 9 que siempre seis todos los años... hacemos un viajecito espectacular".

Destinos habituales: Según relató la sede va rotando en cada edición: "Este año fue Mendoza, otro año fue Bariloche, otro año fue San Martín...".

La convivencia: Sobre el formato del encuentro, Ginóbili aclaró entre risas que es un viaje "solo entre varones con anillo, todo amistad", pensado para "comer, chupar, charlar, aventura, una semanita".

Ginóbili de visita en Mendoza

El destino elegido este año por Ginóbili y sus amigos fue Mendoza, estadía que el propio Manu mostró en sus redes sociales e incluso calificó: "¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!" y remató con un contundente "¡La pasamos ESPECTACULAR!".

Pese a que el plan incluye disfrutar de la gastronomía y las charlas, Ginóbili aclaró que la actividad física sigue siendo parte esencial de la rutina del grupo. "Tratamos de hacer algo deportivo... andamos en bicicleta o salimos a caminar, alguno corre, otro gimnasio, y si no comemos y charlamos", describió el bahiense.

Cuando Pergolini indagó si se pasaban "una semana en pedo" y cómo se llevaba con las bebidas alcohólicas, Manu remarcó su perfil medido y saludable: "No soy de tomar mucho, no, no... algún minutito de vez en cuando, pero no soy de tomar mucho".

Ante la pregunta sobre si alguna vez se lo vio desbordado por el alcohol, recordó que solo ocurrió de manera excepcional en festejos deportivos: "Alguna vez después de un Juego Olímpico... capaz que ese día estábamos un poco exultantes y... creo que se tomó un poquito".