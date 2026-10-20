Comienza una nueva temporada de la NBA con los Knicks frente al nuevo equipo de LeBron James

La temporada regular de la NBA 2026-27 comienza este martes 20 de octubre con un triple programa en el que se destaca el duelo entre los New York Knicks, defensores del título, y los Philadelphia Sixers, el nuevo equipo de LeBron James.
La temporada regular de la NBA 2026-27 comienza este martes 20 de octubre con un triple programa en el que se destaca el duelo entre los New York Knicks, defensores del título, y los Philadelphia Sixers, el nuevo equipo de LeBron James.
El encuentro comenzará a las 20 hora argentina y previamente los Knicks levantarán el banner de campeones de la temporada pasada en el mismísimo Madison Square Garden ante un 76ers renovado, con LeBron y Jaylen Brown.
La temporada regular número 81 de la NBA comenzará con una noche inaugural cargada de atractivo ya que el tripleheader (televisado por HBO Max) se completará con otros dos duelos imperdibles: Boston Celtics vs. Detroit Pistons (a las 16 de Argentina y Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs (22:30) una revancha de las finales de la Conferencia Oeste de la temporada anterior.
Este miércoles ESPN y Disney Plus ofrecerá una selección de los encuentros más destacados. Ese día, los Minnesota Timberwolves visitarán al Miami Heat, en el debut de Giannis Antetokounmpo con su nuevo equipo, y los Golden State Warriors de Stephen Curry se enfrentarán a Los Angeles Lakers de Luka Doncic.
La acción continuará el jueves con dos partidos: Cleveland Cavaliers visitarán a los 76ers, mientras que los Denver Nuggets de Nikola Jokic se medirán con el Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.
La programación de la NBA por ESPN y Disney Plus
La temporada regular se extenderá hasta el 11 de abril de 2027 e incluirá la Emirates NBA Cup (desde el 30 de octubre), la jornada de Navidad el 25 de diciembre, el All Star Weekend en Phoenix del 19 al 21 de febrero y los playoffs.
La cobertura de TV está repartida entre varias señales y plataformas: Por TV: ESPN, TNT Sports y NBA TV. Por streaming: Disney Plus, HBO Max, Prime Video y NBA League Pass