Comienza una nueva temporada de la NBA con los Knicks frente al nuevo equipo de LeBron James

Este miércoles ESPN y Disney Plus ofrecerá una selección de los encuentros más destacados. Ese día, los Minnesota Timberwolves visitarán al Miami Heat, en el debut de Giannis Antetokounmpo con su nuevo equipo, y los Golden State Warriors de Stephen Curry se enfrentarán a Los Angeles Lakers de Luka Doncic.

La acción continuará el jueves con dos partidos: Cleveland Cavaliers visitarán a los 76ers, mientras que los Denver Nuggets de Nikola Jokic se medirán con el Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

La programación de la NBA por ESPN y Disney Plus

La temporada 2026-27 de la NBA

La temporada regular se extenderá hasta el 11 de abril de 2027 e incluirá la Emirates NBA Cup (desde el 30 de octubre), la jornada de Navidad el 25 de diciembre, el All Star Weekend en Phoenix del 19 al 21 de febrero y los playoffs.

La cobertura de TV está repartida entre varias señales y plataformas: Por TV: ESPN, TNT Sports y NBA TV. Por streaming: Disney Plus, HBO Max, Prime Video y NBA League Pass