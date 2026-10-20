La multa por andar a contramano en el lateral del Acceso Sur llega a $600.000

Circular en contramano está calificado como una falta gravísima según la Ley de Tránsito (Ley 9024), lo que implica una multa equivalente a 1.000 Unidades Fijas, es decir $600.000.

A contramano por los laterales del Acceso Sur

“Hay muchísima gente acostumbrada a la doble mano y por ahí es reticente a cumplir con la nueva ley”, señaló el funcionario de Luján de Cuyo. “Lo hacen por costumbre, por maña, porque están acostumbrados, porque el Acceso Sur no estuvo cortado en ningún momento a pesar de las obras”, agregó.

Conductores, por su parte, aducen que no hay señalización en todo el tramo del lateral ni flechas pintadas indicando el sentido de circulación.

“Se han informado los cambios con mucho tiempo de antelación a los vecinos y en las entradas y salidas al lateral, sobre todo en las rotondas, se ha colocado cartelería”, retrucó Sara.

Los 3 tramos con doble circulación en el lateral del Acceso Sur

El funcionario municipal indicó, además, que existen excepciones puntuales con tramos habilitados en doble sentido, todos en la lateral oeste del Acceso Sur:

A la altura del barrio Huentota: mantiene el doble sentido debido a que aún no se han readecuado los recorridos de las líneas de colectivos.

En la zona de calle Zapiola: un tramo reducido de escasos 70 metros.

Al norte de Juan José Paso, en calle Malabia: un sector continuo de 400 metros.

Multas por circular en contramano

"Estamos trabajando en detectar este tipo de faltas, que es una falta grave y peligrosa", indicó Miguel Sara.

Oficialmente, en Mendoza circular en contramano es una falta gravísima que se sanciona con una multa de 1.000 unidades fijas. Cada unidad, a agosto de este año, está valuada en $600.

El Plan de Seguridad Vial también contempla la posibilidad de pagar con un descuento del 40%, cuando se efectiviza voluntariamente dentro de 3 días hábiles posteriores a la confección del acta.

Es decir que, en este caso, la multa puede pasar de $600.000 a $360.000.