Boca necesita ganarle a Vasco da Gama en el Maracaná para ser finalista de la Copa Sudamericana

El equipo de La Ribera dirigido por Rodolfo Arruabarrena, busca redondear un semestre inolvidable en el que podría conseguir la cuádruple corona. Esto se debe a que, además de la Copa Sudamericana, también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga y la Copa Argentina.

La gran incógnita para este enfrentamiento en Boca pasa por el lado de su capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná.

Vasco da Gama, por su parte, busca salvar el 2026 con un título en la Copa Sudamericana, debido a que en el plano local está teniendo un año muy complicado y lucha por la permanencia en el Brasileirao.

Probables formaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: Maracaná

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Juan Soto (Ven)

Hora: 21:30. TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports