Boca necesita ganarle a Vasco da Gama en el Maracaná para ser finalista de la Copa Sudamericana

Boca visita este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita meterse en la gran final.
Boca visitará a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita meterse en la gran final.
Boca visita este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita meterse en la gran final.
El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio Maracaná, será controlado por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto, contará con la transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports.
Boca llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en la ida cayó 1-0 como local en La Bombonera, en un partido que se definió a favor del equipo brasilero gracias al gran cabezazo de Adson.
El equipo de La Ribera dirigido por Rodolfo Arruabarrena, busca redondear un semestre inolvidable en el que podría conseguir la cuádruple corona. Esto se debe a que, además de la Copa Sudamericana, también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga y la Copa Argentina.
La gran incógnita para este enfrentamiento en Boca pasa por el lado de su capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná.
Vasco da Gama, por su parte, busca salvar el 2026 con un título en la Copa Sudamericana, debido a que en el plano local está teniendo un año muy complicado y lucha por la permanencia en el Brasileirao.
Probables formaciones
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: Maracaná
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
VAR: Juan Soto (Ven)
Hora: 21:30. TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports