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Lionel Messi viaja a Europa para recibir un premio: la agenda de Leo y cuál será su destino

Lionel Messi viajará en las próximas horas a Europa donde recibirá un premio por su “excepcional trayectoria deportiva” y su “formidable y continuada labor solidaria".

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi volverá a España.

Messi volverá a España.

En medio de las especulaciones sobre quién ganará el Balón de Oro, Lionel Messi viajará en las próximas horas a Europa donde recibirá un premio por su “excepcional trayectoria deportiva” y su “formidable y continuada labor solidaria".

El Kily González, DT del Inter Miami, reveló el fin de semana que Leo viajará durante la semana a España, más precisamente a Oviedo, donde será galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes de manos de los Reyes de España y sus hijas, la Princesa de Asturias Leonor y la Infanta Sofía.

Messi será premiado en España.

Messi será premiado en España.

Messi fue elegido a comienzos de junio por un jurado de 12 especialistas entre 27 candidatos de 12 países y la decisión se basó en sus méritos deportivos y sus cualidades humanas.

La Fundación Princesa de Asturias reveló que además de participar de la premiación Messi estará en un acto dirigido al público infantil y juvenil que se llevará a cabo el jueves 22 por la tarde en el Palacio de los Deportes de Oviedo junto a unos 4.700 alumnos de centros educativos de la región.

Messi, sin cena de gala ni discurso en su paso por España

De todos modos, tras la premiación del viernes 23 el ex capitán de la Selección argentina retornará a Miami porque su objetivo es estar en el partido del sábado 24 en Nueva York por la MLS. De esta manera es un hecho no asistirá a la cena de gala que por la noche compartirán algunos de los premiados.

Otro detalle que filtró la organización es que Messi no brindará ningún discurso durante su paso por España en el que será acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, concedido por su “excepcional trayectoria deportiva” y su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Los últimos ganadores del Premio Príncipe de Asturias de los deportes

  • 2025 Serena Williams Tenis (Estados Unidos)
  • 2024 Carolina Marín Bádminton (España)
  • 2023 Eliud Kipchoge Atletismo / Maratón (Kenia)
  • 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y Equipo Olímpico de Refugiados Movimiento Olímpico Internacional
  • 2021 Teresa Perales Natación adaptada / Paralímpica (España)
  • 2020 Carlos Sainz Automovilismo / Rally (España)
  • 2019 Lindsey Vonn Esquí alpino (Estados Unidos)
  • 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Alpinismo (Italia / Polonia)
  • 2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda (All Blacks) Rugby (Nueva Zelanda)

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