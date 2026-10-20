Lionel Messi viaja a Europa para recibir un premio: la agenda de Leo y cuál será su destino

La Fundación Princesa de Asturias reveló que además de participar de la premiación Messi estará en un acto dirigido al público infantil y juvenil que se llevará a cabo el jueves 22 por la tarde en el Palacio de los Deportes de Oviedo junto a unos 4.700 alumnos de centros educativos de la región.

Messi, sin cena de gala ni discurso en su paso por España

De todos modos, tras la premiación del viernes 23 el ex capitán de la Selección argentina retornará a Miami porque su objetivo es estar en el partido del sábado 24 en Nueva York por la MLS. De esta manera es un hecho no asistirá a la cena de gala que por la noche compartirán algunos de los premiados.

Otro detalle que filtró la organización es que Messi no brindará ningún discurso durante su paso por España en el que será acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, concedido por su “excepcional trayectoria deportiva” y su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

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