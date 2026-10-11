La Unión Deportiva San José debutó con todo en la Liga Nacional Femenina de Básquet

En la reanudación, el equipo mantuvo el control del juego y se impuso por 12-4 en el tercer cuarto. Finalmente, cerró su presentación con un último parcial de 23-8, que le permitió establecer el resultado definitivo de 63-24 y sellar una diferencia de 39 puntos.

Además de la de Sofía García, otra de las actuaciones destacadas fue la de Malvina D'Agostino, quien sumó cinco puntos, nueve rebotes, dos asistencias, dos tapas y dos recuperos. Su producción estadística reflejó su aporte en distintas facetas del juego y la convirtió en una de las figuras de la noche.

De esta manera, San José inició su recorrido en la Liga Femenina 2026/27 con una victoria en casa y dejó atrás su primera presentación con un resultado que le permite comenzar la temporada con confianza. El equipo mendocino continuará su participación en la competencia nacional con el objetivo de consolidarse entre los protagonistas del torneo.

El próximo encuentro de la Unión Deportiva San José en la la Liga Nacional Femenina será el próximo sábado (17) jugando de local frente a Hindú Club de Córdoba.

Informe y fotos: Prensa San José