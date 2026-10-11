El equipo del Club Unión Deportiva San José, representante mendocino en la Liga Nacional Femenina de Básquet, tuvo un estreno positivo en la temporada 2026/27. En condición de local, el quinteto mendocino derrotó a Sociedad Española de Villa Mercedes por 63-24 en el estadio Mario Díaz.
La Unión Deportiva San José debutó con todo en la Liga Nacional Femenina de Básquet
La Unión Deportiva San José se impuso de local en su estreno en la Liga Femenina de Básquet frente a Sociedad Española de Villa Mercedes, San Luis
Sofía García, de las locales, fue la goleadora del encuentro, con 11 puntos en 20 minutos y 38 segundos de juego. La jugadora también aportó cuatro rebotes y registró una valoración de 11.
Gran debut de las chicas de la Unión Deportiva San José
Desde el primer cuarto, San José marcó diferencias y construyó una ventaja que supo administrar durante todo el partido. El conjunto local se quedó con el primer parcial por 16-6 y amplió la distancia en el segundo período, que terminó 12-6, para llegar al descanso con una diferencia de 16 puntos.
En la reanudación, el equipo mantuvo el control del juego y se impuso por 12-4 en el tercer cuarto. Finalmente, cerró su presentación con un último parcial de 23-8, que le permitió establecer el resultado definitivo de 63-24 y sellar una diferencia de 39 puntos.
Además de la de Sofía García, otra de las actuaciones destacadas fue la de Malvina D'Agostino, quien sumó cinco puntos, nueve rebotes, dos asistencias, dos tapas y dos recuperos. Su producción estadística reflejó su aporte en distintas facetas del juego y la convirtió en una de las figuras de la noche.
De esta manera, San José inició su recorrido en la Liga Femenina 2026/27 con una victoria en casa y dejó atrás su primera presentación con un resultado que le permite comenzar la temporada con confianza. El equipo mendocino continuará su participación en la competencia nacional con el objetivo de consolidarse entre los protagonistas del torneo.
El próximo encuentro de la Unión Deportiva San José en la la Liga Nacional Femenina será el próximo sábado (17) jugando de local frente a Hindú Club de Córdoba.
Informe y fotos: Prensa San José
En pocas palabras
- Debut triunfal: La Unión Deportiva San José venció a Sociedad Española por 63-24 en la Liga Nacional Femenina de Básquet.
- Figura destacada: Sofía García fue la máxima anotadora con 11 puntos, seguida por Malvina D'Agostino en el rendimiento general.
- Próximo desafío: Las locales recibirán a Hindú Club de Córdoba el próximo sábado en su siguiente encuentro.