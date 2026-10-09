San José debuta este sábado en la LFB: la palabra de Natacha Pérez

La Unión Deportiva San José tiene todo preparado para su debut en la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol. El debut será este sábado, a partir de las 21 y en condición de local, ante Sociedad Española (San Luis).
La Unión Deportiva San José tiene todo preparado para su debut en la temporada 2026/27 de la Liga Femenina de Básquetbol. El debut será este sábado, a partir de las 21 y en condición de local, ante Sociedad Española (San Luis).
El Santo forma parte de la Zona A, donde competirá junto a Instituto, Tomás de Rocamora, Sociedad Española de San Luis, Hindú y Deportivo Chañares. La fase regular se extenderá hasta el 6 de diciembre y los 4 mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuadrangulares semifinales.
En la previa del primer partido de la temporada, quien alzó la voz fue Natacha Pérez. La referente de la Unión Deportiva San José expresó sus emociones desde el NBA Store de Dorrego.
"Ahora nos cae la ficha de que estamos a punto de arrancar. El año pasado los tiempos fueron muy cortitos para prepararnos. Fue todo muy rápido. Ahora nos agarra más listas. Estamos contentas y con un poquito de esa ansiedad que todos sentimos cuando jugamos. Tenemos muchas ganas de empezar, estamos muy preparadas y a nivel grupal muy juntas para enfrentar lo que viene".
"Es un rol con el que me siento cómoda, me gusta mucho. Las chicas son muy respetuosas conmigo. Siempre estoy acompañándolas, sea dentro o fuera de la cancha, dándoles aliento y marcándoles las cosas lindas que hacen, porque sé que a esa edad uno es muy malo consigo mismo. Todo el tiempo reconociendo lo bueno y tratando de guiarlas. Son súper humildes y me respetan mucho. Yo agradecida".
"En la despedida Messi dijo, no me acuerdo literalmente la frase, que para lograr grandes cosas se necesita el grupo y la unión. Esa fuerza de grupo unido. A nosotras nos ha pasado en momentos difíciles a nivel club donde el grupo nunca se rompió. Siempre hemos estado juntas y eso es lo que nos permitió salir adelante en momentos difíciles. Y ahora eso nos permite competir a este nivel".
"Cuando digo que las condiciones para competir son las mejores, me refiero a la calidad de los viajes, a nuestra alimentación... no nos falta nada. Hace unos días nos dieron nuestro bolso de viaje. Son esos detalles que nos hace profesionales".
"El esfuerzo es grandísimo, necesitamos más apoyo. Tenemos el apoyo de la Federación, de la Municipalidad y la Subsecretaría de Deportes, pero necesitamos más. Los viajes son muy largos, estamos lejos de todos y la carga física se empieza a sentir. Poder viajar antes y descansar bien para nosotras es un lujo. Nos queda solo jugar".
"Es una presión linda. Por más que no nos exijan, nosotras siempre buscamos competir y estar en el nivel más alto. Es lindo tener un objetivo tangible, cosa que cuando termine la fase veamos que tan lejos o cerca estamos. Me gustan esos desafíos".
DT: FACUNDO DI NASSO
ASISTENTE: ENZO CALDERON
PF: IGNACIO BARRERA
MASCOTA: SANTITO