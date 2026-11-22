Cómo fue la destacada carrera de Lionel Scaloni

La 15ta edición de la tradicional prueba patagónica, que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de la Ruta Nacional 40, integró por primera vez el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como competencia clasificatoria para el Mundial. La presencia de Scaloni, acompañado por miembros de su cuerpo técnico y de otros deportistas destacados invitados por Hugo Porta y la Fundación Laureus, atrajo la atención de los cerca de 2.500 ciclistas participantes.

No es la primera vez que Scaloni participa en esta competencia. Ya en 2024 había formado parte del Gran Fondo de los Siete Lagos, y su regreso este año subraya su vínculo con la disciplina. La prueba, de 110 kilómetros, se desarrolló en un marco paisajístico imponente, uniendo dos de los destinos turísticos más importantes de Neuquén.

El registro de Scaloni lo ubicó en el podio de su división, apenas superado por Juan Carlos Tarifa y Claudio Arone. La competencia tuvo la particularidad de ser una fecha clasificatoria para el Mundial de Gran Fondo de la UCI, donde el 25% de los corredores que inician en cada grupo de edad obtienen derecho a participar, y los tres primeros de cada categoría clasifican directamente.

La clasificación de Scaloni al Mundial de Gran Fondo 2027, que se llevará a cabo en la región de Alta Saboya, Francia, marca un hito personal para el director técnico. La cita mundialista, programada para agosto de 2027, contará con un recorrido exigente de 115 kilómetros y miles de metros de desnivel acumulado, incluyendo ascensiones montañosas.

La bicicleta se ha convertido para Scaloni en una actividad recurrente fuera del ámbito futbolístico, una forma de mantenerse en forma y afrontar desafíos. Su participación en pruebas de larga distancia, como el Gran Fondo Buenos Aires, evidencia su dedicación a este deporte. Este nuevo logro mundialista, aunque en una disciplina distinta, se suma a su exitosa carrera.