Gimnasia y Esgrima quedó eliminado ante Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura y cerró su primera temporada en Primera con un balance muy positivo, aunque el entrenador Darío Franco puso en duda su continuidad en el cargo.
Darío Franco puso en duda su continuidad después de la derrota ante Rosario Central que determinó el final de la temporada para Gimnasia y Esgrima.
Gimnasia y Esgrima quedó eliminado ante Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura y cerró su primera temporada en Primera con un balance muy positivo, aunque el entrenador Darío Franco puso en duda su continuidad en el cargo.
"Me gustaría seguir, pero no es una decisión mía. La pasé muy bien y mi contrato finaliza el 31 de diciembre", fue la respuesta de Franco en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Central.
Los dichos del DT no hacen más que dejar en claro que el futuro está en manos de la dirigencia del Lobo que encabeza el presidente Fernando Porretta.
"La campaña fue muy buena y 7 fechas antes aseguramos la permanencia. Felicito a mis jugadores por todo el esfuerzo que han hecho", dijo Franco quien llegó a 22 partidos en el Lobo.
Sobre la derrota de este domingo en Arroyito, aseguró: "Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy complicado. Teníamos que hacer un partido perfecto defensivamente, pero tuvimos dos errores puntuales en el inicio. Más allá del resultado, creo que hicimos un buen segundo tiempo y cerramos de buena manera el partido y el campeonato".
Gimnasia y Esgrima sumó 22 puntos en el Clausura, producto de 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en la fase regular, se ubicó octavo en su zona y se ganó el derecho a disputar los playoffs.
Además, en la tabla anual terminó con 41 puntos en 32 partidos entre Apertura y Clausura. El Blanquinegro finalizó 17mo en la tabla general y acumuló un promedio de 1,281 que le permitirá empezar el 2027 en una situación bastante cómoda.