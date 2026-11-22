El análisis de Darío Franco y el 2026 de Gimnasia y Esgrima

"La campaña fue muy buena y 7 fechas antes aseguramos la permanencia. Felicito a mis jugadores por todo el esfuerzo que han hecho", dijo Franco quien llegó a 22 partidos en el Lobo.

Sobre la derrota de este domingo en Arroyito, aseguró: "Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy complicado. Teníamos que hacer un partido perfecto defensivamente, pero tuvimos dos errores puntuales en el inicio. Más allá del resultado, creo que hicimos un buen segundo tiempo y cerramos de buena manera el partido y el campeonato".

El Lobo no pudo con el canalla que fue superior y lo venció merecidamente.

Gimnasia y Esgrima sumó 22 puntos en el Clausura, producto de 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en la fase regular, se ubicó octavo en su zona y se ganó el derecho a disputar los playoffs.

Además, en la tabla anual terminó con 41 puntos en 32 partidos entre Apertura y Clausura. El Blanquinegro finalizó 17mo en la tabla general y acumuló un promedio de 1,281 que le permitirá empezar el 2027 en una situación bastante cómoda.