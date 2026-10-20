La Inteligencia Artificial pronosticó Vasco da Gama vs. Boca: resultado y quién pasa a la final

¡ #! https://t.co/32wPQKlaGf — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 20, 2026

En el sector ofensivo, la balanza se inclina por el poder de fuego de Miguel Merentiel y el desequilibrio de Leonel Flores, con la incógnita de si Sebastián Villa podrá forzar su tobillo derecho o si el criterio asociativo de Alan Velasco será la llave para abrir espacios.

Enfrente, Vasco da Gama sentirá la baja por expulsión de Andrés Gómez en el contragolpe, pero intentará castigar las espaldas de Lautaro Blanco y explotar la juventud de la zaga central albiceleste conformada por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, quienes rendirán una prueba de fuego de alta exigencia.

Jesús Valenzuela es el árbitro elegido para Vasco da Gama - Boca.

El tercer elemento determinante en la ecuación es la designación de Jesús Valenzuela. El colegiado venezolano de 42 años se caracteriza por su rigurosidad reglamentaria y su facilidad para exhibir tarjetas ante cualquier desborde verbal, tal como ocurrió en el reciente antecedente frente a Cruzeiro donde mantuvo un tenso cruce con Paredes.

En un cotejo donde los brasileños buscarán consumir los minutos del reloj y friccionar el trámite, el pulso disciplinario del réferi tenderá a fragmentar el ritmo, perjudicando la continuidad que Boca necesita para generar juego sostenido.

Resultado y quién pasa a la final en Vasco da Gama - Boca

La simulación de la Inteligencia Artificial proyecta un empate 1 a 1 en Brasil (2-1 en el global para Vasco da Gama), resultado que decretará la clasificación del conjunto carioca a la final de la Copa Sudamericana y la eliminación de Boca.

Desde lo táctico, el empuje Xeneize y la jerarquía de Miguel Merentiel le permitirán al equipo argentino abrir el marcador e igualar la serie transitoriamente; sin embargo, la necesidad de adelantar líneas dejará desprotegida a la defensa y le facilitará al local el contragolpe para estampar la igualdad definitiva.

En los minutos decisivos, las limitaciones físicas de Leandro Paredes y Sebastián Villa le quitarán resto futbolístico al visitante, mientras que el manejo del reloj por parte de los brasileños y las interrupciones del árbitro Jesús Valenzuela terminarán de sepultar la ilusión de alcanzar los penales.