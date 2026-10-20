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La Inteligencia Artificial pronosticó Vasco da Gama vs. Boca: resultado y quién pasa a la final

Teniendo en cuenta las dudas físicas en Boca, el factor del árbitro Jesús Valenzuela y las probables alineaciones, la IA procesó las variables y se la jugó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca buscará dar vuelta la historia en Brasil.

Boca buscará dar vuelta la historia en Brasil.

La eliminatoria entre Boca y Vasco da Gama ingresa en su zona de definición más caliente. Con la desventaja mínima del 1 a 0 sufrido en la Bombonera, el Xeneize está obligado a asumir el protagonismo desde el primer minuto para mantener viva su aspiración continental.

Ante un panorama tenso, le consultamos a la Inteligencia Artificial el resultado de las semifinales correspondientes a la Copa Sudamericana y la herramienta virtual - lejos de esquivar el desafío y apelando las variables del partido -, procesó las probabilidades del juego para animarse a dar un pronóstico certero y revelar qué equipo se quedará con el pasaje al partido definitorio.

Boca se prepara para dar vuelta la historia en Brasil.

Boca se prepara para dar vuelta la historia en Brasil.

Los datos que analizó la IA en el trascendental partido de Boca

El primer gran dilema para el pizarrón Xeneize descansa en la zona media y el estado de su capitán. Si Leandro Paredes salta a la cancha condicionado por su reciente desgarro, Boca sumará precisión quirúrgica en el pase largo pero resignará despliegue, obligando a Santiago Ascacíbar y al juvenil Milton Delgado a multiplicarse en la contención; de inclinarse por Rodrigo Battaglia, el equipo ganará presencia aérea y rigor defensivo, aunque perderá fluidez en la gestación frente a un rival que plantará un bloque bajo para salir rápido.

En el sector ofensivo, la balanza se inclina por el poder de fuego de Miguel Merentiel y el desequilibrio de Leonel Flores, con la incógnita de si Sebastián Villa podrá forzar su tobillo derecho o si el criterio asociativo de Alan Velasco será la llave para abrir espacios.

Enfrente, Vasco da Gama sentirá la baja por expulsión de Andrés Gómez en el contragolpe, pero intentará castigar las espaldas de Lautaro Blanco y explotar la juventud de la zaga central albiceleste conformada por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, quienes rendirán una prueba de fuego de alta exigencia.

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Jesús Valenzuela es el árbitro elegido para Vasco da Gama - Boca.

El tercer elemento determinante en la ecuación es la designación de Jesús Valenzuela. El colegiado venezolano de 42 años se caracteriza por su rigurosidad reglamentaria y su facilidad para exhibir tarjetas ante cualquier desborde verbal, tal como ocurrió en el reciente antecedente frente a Cruzeiro donde mantuvo un tenso cruce con Paredes.

En un cotejo donde los brasileños buscarán consumir los minutos del reloj y friccionar el trámite, el pulso disciplinario del réferi tenderá a fragmentar el ritmo, perjudicando la continuidad que Boca necesita para generar juego sostenido.

Resultado y quién pasa a la final en Vasco da Gama - Boca

La simulación de la Inteligencia Artificial proyecta un empate 1 a 1 en Brasil (2-1 en el global para Vasco da Gama), resultado que decretará la clasificación del conjunto carioca a la final de la Copa Sudamericana y la eliminación de Boca.

Desde lo táctico, el empuje Xeneize y la jerarquía de Miguel Merentiel le permitirán al equipo argentino abrir el marcador e igualar la serie transitoriamente; sin embargo, la necesidad de adelantar líneas dejará desprotegida a la defensa y le facilitará al local el contragolpe para estampar la igualdad definitiva.

En los minutos decisivos, las limitaciones físicas de Leandro Paredes y Sebastián Villa le quitarán resto futbolístico al visitante, mientras que el manejo del reloj por parte de los brasileños y las interrupciones del árbitro Jesús Valenzuela terminarán de sepultar la ilusión de alcanzar los penales.

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