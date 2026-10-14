Sebastián Villa se dobló el tobillo y preocupa a Arruabarrena

Al momento de apoyar el pie tras el remate, la articulación de su pierna derecha se dobló de forma brusca, provocándole un esguince inmediato.

A pesar de la intensidad del dolor y de quedar condicionado desde lo motriz, el futbolista optó por no pedir el cambio. Consciente de la urgencia del resultado y de la falta de variantes ofensivas en ese pasaje del choque, permaneció en la cancha hasta el desenlace, aunque sus piques cortos y su habitual explosión en el uno contra uno se vieron visiblemente mermados.

Los médicos determinarán si Sebastián Villa podrá jugar el partido en Brasil.

El Vasco habló sobre Sebastián Villa en conferencia de prensa

Rodolfo Arruabarrena tomó la palabra y no eludió la situación de su dirigido al relatar lo sucedido sobre el campo: "Villa entró y en la segunda jugada que tuvo pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado".

Con la intención de llevar algo de calma pero a la espera de un diagnóstico certero, el técnico completó su análisis sobre la evolución del extremo: "Con un poco de hielo supongo que no habrá problema, pero el cuerpo médico deberá determinar el cuadro exacto".

En función de esto, el futbolista se someterá este miércoles a una serie de estudios por imágenes para comprobar el grado de inflamación y descartar un daño severo en los ligamentos.

El factor tiempo es el rival más complejo que asoma en el horizonte de Boca: la revancha en Río de Janeiro se disputará el próximo martes 20 de octubre.

El margen de recuperación es mínimo, y la inclusión del jugador en la lista de viajeros quedará supeditada a los resultados médicos y a su respuesta frente al dolor durante los trabajos tácticos de la semana, aunque cuerpo técnico y futbolista intentarán apurar los plazos para que pueda estar en Brasil.