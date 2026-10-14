El Vasco Arruabarrena dio la cara tras la caída de Boca en la Sudamericana: "Iremos a dejar todo"

Vasco da Gama le ganó en la Bombonera a Boca.

La palabra del Vasco tras la caída de Boca en la primera semifinal

Al momento de evaluar el rendimiento colectivo y el sabor amargo que dejó la derrota en casa, el entrenador analizó: "Nos vamos con una sensación de frustración".

"En el primer tiempo nos costó encontrarle la vuelta, en ambos arcos nos costó, estuvimos muy acelerados, imprecisos. En el segundo tiempo tuvimos algo más de tranquilidad, y si bien estábamos compartiendo más la posesión de pelota, la expulsión nos llevó a tener más protagonismo en el área de ellos y a generar situaciones", manifestó el DT Xeneize.

No obstante, expresó: "Con empuje y algunos desbordes por banda tuvimos más situaciones".

No ha sido nuestro mejor partido. No ha sido nuestro mejor partido.

La revancha es el 20 de octubre desde las 21.30 en el Maracaná: "Tenemos una semana para ir a Brasil a buscar la clasificación"; y hay esperanzas.

El entrenador de Boca confía en dar vuelta la serie.

Boca puede clasificar en Brasil

El Xeneize intentará ganar los cuatro títulos en el segundo semestre: "Vamos al hotel, a concentrarnos, a pensar en el viernes y tendremos tiempo después del partido con Talleres para pensar los segundos 90 minutos con Vasco".

Hay que corregir cosas. Hay que corregir cosas.

"Nos hubiese gustado ganar en casa y no tener diferencia desfavorable, pero es fútbol. Vamos a poner lo mejor, trataré de poner lo mejor. Hablaré como siempre con la parte médica, con los jugadores, e iremos viendo en los entrenamientos", analizó el DT.

Por último, de cara a la serie abierta en Brasil y la necesidad de dar vuelta la página de inmediato, cerró con un mensaje directo para los hinchas: "A la gente le digo que mantenga la ilusión. Somos Boca e iremos a dejar todo, partido a partido".

Que la gente crea en el equipo, el grupo está bien. Que la gente crea en el equipo, el grupo está bien.

"La derrota duele y está bien que duela, pero estamos en un club que demanda que nos levantemos rápido. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Una derrota no nos tiene que hacer bajar los brazos. Estamos en un club que no da tiempo para agachar la cabeza", concluyó Rodolfo Arruabarrena.