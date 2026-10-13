Boca perdió con Vasco Da Gama en La Bombonera y buscará revertir la serie en el Maracaná

Boca reaccionó pasado el primer cuarto de hora. Milton Delgado recibió por el costado izquierdo del área y envió el centro atrás para la aparición de Santiago Ascacibar, cuyo zurdazo buscaba el segundo palo y fue bloqueado por un defensor.

A los 25 minutos llegó la apertura del marcador para el equipo visitante. Lautaro Di Lollo quiso evitar el córner y la dejó viva. La pelota cayó en los pies de Andrés Gómez, quien en vió un preciso centro con rosca para la llegada de Adson, quien la puso en el segundo palo.

Sobre el final de la primera etapa Leandro Lozano tuvo el empate de cebeza. El disparo del lateral derecho se perdió a metros del arco de Vasco da Gama.

Boca no pudo en el complemento

A los ocho minutos, los brasileros estuvieron a tiro del segundo. Paulo Henrique superó a Lautaro Blanco y Jagger Herrera. A la hora de enfrentar a Montero remató cruzado y la pelota pasó cerca del palo.

Boca no tardó en responder. Un minuto más tarde Blanco sacó un centro que terminó pegando en el palo izquierdo del arco defendido por Léo Jardim.

Llegando al cuarto de hora Jagger ganó en las alturas tras un córner de Blanco. El remate se fue desviado. Instantáneamente Sebastián Villa, que entró por Alarcón, remató de zurda y se encontró con la buena respuesta del arquero visitante.

A los 19', en un puñado de segundos, el colombiano Andrés Gómez vio la roja en la visita. Primero por no dejar jugar rápido e inmediatamente por discutir con el árbitro.

Desde allí, Boca se convirtió en el dueño de la pelota y de las situaciones de riesgo. Ascacíbar reventó el travesaño, Villa remató por encima del travesaño y entre Valencia y Flores no pudieron empujarla abajo del arco.

Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. El dueño de casa tuvo situaciones para convertir, pero falló a la hora de dar la puntada final. La revancha será el próximo martes en Brasil.

Datos del partido