Godoy Cruz recibió una pésima noticia en plena definición del ascenso a Primera División

Godoy Cruz aún tiene ilusión de ser finalista de la Primera Nacional o en todo caso buscará el ascenso a Primera División en el Reducido, pero lo hará con una baja importante para el equipo que dirige Pablo De Muner.
Godoy Cruz aún tiene ilusión de ser finalista de la Primera Nacional o en todo caso buscará el ascenso a Primera División en el Reducido, pero lo hará con una baja importante
Godoy Cruz aún tiene ilusión de ser finalista de la Primera Nacional o en todo caso buscará el ascenso a Primera División en el Reducido, pero lo hará con una baja importante para el equipo que dirige Pablo De Muner.
Este martes se confirmó que Tomás Rossi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, será intervenido en los próximos días e iniciará el largo proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.
"¡Pronta recuperación, Tomi querido! Te esperamos", expresaron las redes sociales del Tomba para darle su apoyo al defensor nacido en San Francisco, de 27 años de edad.
Rossi jugó solo 11' en la goleada ante Estudiantes de Caseros y acumula 32 partidos (un gol) con la camiseta del Expreso.
Godoy Cruz jugará el domingo 25 a las 17 ante Mitre, en Santiago del Estero, y luego cerrará la fase regular en el estadio Feliciano Gambarte frente a Almirante Brown.
El Tomba tiene 60 puntos y con solo 6 por jugar está a 5 unidades de Ferro, puntero de la Zona A, es decir que para ser finalista necesita ganar los dos partidos que le quedan y que el conjunto de Caballito no sume más que un empate.
En caso de no llegar a la final deberá disputar el Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría.