Godoy Cruz recibió una pésima noticia en plena definición del ascenso a Primera División

Rossi jugó solo 11' en la goleada ante Estudiantes de Caseros y acumula 32 partidos (un gol) con la camiseta del Expreso.

Lo que viene para Godoy Cruz en busca del ascenso

Godoy Cruz jugará el domingo 25 a las 17 ante Mitre, en Santiago del Estero, y luego cerrará la fase regular en el estadio Feliciano Gambarte frente a Almirante Brown.

El Tomba tiene 60 puntos y con solo 6 por jugar está a 5 unidades de Ferro, puntero de la Zona A, es decir que para ser finalista necesita ganar los dos partidos que le quedan y que el conjunto de Caballito no sume más que un empate.

En caso de no llegar a la final deberá disputar el Reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría.