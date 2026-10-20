El título de Campeón de Liga, en su etapa decisiva: el fixture de cada uno de los candidatos

Argentinos Juniors, por su parte, tampoco la tendrá nada fácil debido a que en la próxima fecha tendrá un duelo clave contra Independiente Rivadavia que está tercero en la tabla anual con 53 unidades, para luego enfrentarse con Atlético Tucumán y Huracán.
Como se mencionó previamente, la tercera posición es para Independiente Rivadavia, que visitará a Argentinos Juniors y después se medirá con Banfield y tendrá el clásico del Parque con Gimnasia.
Independiente Rivadavia ya no depende de sí mismo para ganar la tabla anual.
En la misma línea del equipo mendocino está Rosario Central, que sumó 16 de los últimos 18 puntos posibles. Sus últimos compromisos serán contra Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto.
Finalmente, la quinta posición es para Vélez, que está a solo dos puntos de los líderes. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que en la última fecha vencieron al Lobo, se enfrentarán con Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo y Unión.
Los otros equipos con chances matemáticas de gritar campeón son Instituto de Córdoba (50), River (49), Belgrano de Córdoba (48), Gimnasia y Esgrima La Plata (48), Lanús (47) y hasta Estudiantes (45), aunque dependen de un milagro para finalizar en lo más alto de la tabla anual.
Lo que les queda a los equipos que pelean por el título de Campeón de Liga
Boca
- Independiente (V)
- River (L)
- Defensa y Justicia (V)
Argentinos Juniors
- Independiente Rivadavia (L)
- Atlético Tucumán (V)
- Huracán (L)
Independiente Rivadavia
- Argentinos Juniors (V)
- Banfield (L)
- Gimnasia y Esgrima (V)
Rosario Central
- Huracán (L)
- Sarmiento de Junín (V)
- Estudiantes de Río Cuarto (L)
Vélez
- Central Córdoba de Santiago del Estero (V)
- San Lorenzo (L)
- Unión de Santa Fe (V)