Científica explicó las misteriosas formas halladas en Laguna del Diamante: "Las construyeron para sus dioses"

Algunos de los restos incas en Laguna del Diamante. Foto: gentileza.

"No era un tema de supervivencia, sino que tenía que ver con lo sagrado, con los dioses", explicó.

Gasco contó que el equipo dirigido por el arqueólogo Víctor Durán (UNCuyo) identificó más de 60 sitios vinculados con la cultura incaica en la zona. El desafío científico es comprender cómo se planificaron las estructuras y qué relación tuvieron con el paisaje y las creencias de quienes las levantaron.

El Maipo, la laguna y las marcas de los rayos

Para interpretar esas formas hay que mirar también lo que las rodea. De acuerdo con las investigaciones, el volcán Maipo habría sido considerado un apu, una montaña sagrada asociada con una divinidad. La Laguna del Diamante, en tanto, es interpretada como una pacarina, un lugar de origen del que podían surgir los seres humanos y otros seres vivos.

Esa lectura ayuda a entender por qué los incas eligieron este sector de la cordillera para levantar construcciones ceremoniales. La disposición de las piedras se estudia en relación con el volcán, el agua y los fenómenos del cielo.

Gasco mencionó, además, el hallazgo de más de 20 marcas vinculadas con rayos en distintas rocas volcánicas. Es otro de los elementos que los investigadores consideran al reconstruir el significado sagrado del lugar.

"En un solo lugar estaba representada toda la cultura y la cosmovisión andina", resumió.

El imponente paisaje de la Laguna del Diamante. Foto: gentileza.

Las formas de piedra estaban vinculadas con el sol

Entre las construcciones estudiadas hay alineaciones de rocas relacionadas con posiciones del sol en determinados momentos del año. Gasco explicó que los arqueólogos buscan comprender esa planificación y su vínculo con los calendarios de las actividades rituales y agrícolas.

La investigadora propuso imaginar piedras amontonadas, pero dispuestas de tal manera que quedaran alineadas con la salida del sol en una fecha particular. Los solsticios y equinoccios forman parte de los fenómenos que estudia el equipo.

Un ejemplo documentado corresponde a la puesta del sol. En marzo de 2025, Diario UNO informó sobre el sitio LD-30, donde los investigadores registraron una alineación de piedras de unos 50 metros, orientada hacia el Maipo, que marcaba el atardecer del equinoccio.

Ese registro se sumó al estudio del sitio LD-26, relacionado con la puesta del sol durante el solsticio de verano. Son evidencias que permiten analizar cómo la observación del cielo se integraba a las prácticas religiosas.

Sobre la antigüedad de las estructuras a las que se refirió durante la entrevista, Gasco fue precisa respecto de lo que todavía falta determinar. "Estamos hablando del siglo XV aproximadamente, aunque aún no hemos fechado de forma directa", aclaró. La datación directa de esas construcciones sigue pendiente.

El sol en la Laguna del Diamante. Foto: imagen ilustrativa.

Las construcciones también expresaban una decisión política

La interpretación de los hallazgos incluye otra dimensión. Para Gasco, las estructuras también reflejan una voluntad del Estado inca de dejar una señal de su presencia en este sector de la cordillera.

La científica sostuvo que hubo una decisión política de "mostrar que habían llegado hasta ahí" y explicó que las investigaciones recientes sitúan la presencia inca más al sur de lo que se creía.

Ese debate también incluye los hallazgos de El Azufre, en Malargüe, publicados por Diario UNO en octubre de 2025. Allí, el equipo de Durán investigó recintos de piedra y una cueva acondicionada en la que los análisis de carbón indicaron una ocupación durante el siglo XV. Los sitios fueron interpretados como parte de una red de enclaves que se extendía más allá de la frontera formal generalmente reconocida sobre el río Diamante.

Preparan visitas especializadas a uno de los sitios

Mientras avanza la investigación, los científicos trabajan con la Dirección de Áreas Protegidas y los guardaparques en una prueba piloto para acercar este patrimonio a los visitantes de la reserva.

Gasco habló de un "turismo de autor", orientado a personas con un interés particular y con especialistas que acompañen el recorrido. Por ahora, se busca habilitar uno de los sitios registrados.

"No es que en esta temporada todo el mundo va a ir", advirtió.

Como anticipó este medio, la propuesta se proyecta para la temporada 2026-2027. Su implementación dependerá de las condiciones de acceso y de las medidas necesarias para conservar las estructuras.

La visita buscará ofrecer las claves para reconocer esas formas y comprender por qué, en la interpretación de los investigadores, los incas las levantaron en un paisaje que consideraban sagrado.