Estefanía Banini volvió a la Copa Libertadores femenina con el Colo Colo: cómo le fue al equipo de la mendocina

Para Estefanía Banini, de 36 años, fue su regreso a la competencia que ganó en 2012 jugando con la camiseta de Colo Colo, pero lamentablemente no pudo evitar que su equipo quede eliminado en la primera fase.

Estefanía Banini vuelve Mendoza con su campus en diciembre

Estefanía Banini culminará el 2026, año de su regreso al fútbol sudamericano, con una nueva edición de su campus en Mendoza que se llevará a cabo en las instalaciones de la Villa Marista del 10 al 13 de diciembre, en conjunto con la Experiencia Terrassa.

La máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará un nuevo campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.