Estefanía Banini volvió a la Copa Libertadores femenina con el Colo Colo: cómo le fue al equipo de la mendocina

Colo Colo, con Estefanía Banini como una de sus figuras, llega sin chances a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina que se está disputando en Ecuador.
Colo Colo, con Estefanía Banini, llega sin chances a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina que se está disputando en Ecuador.
Colo Colo, con Estefanía Banini como una de sus figuras, llega sin chances a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina que se está disputando en Ecuador.
El conjunto trasandino debutó perdiendo 2 a 0 en Quito ante Corinthians que no solo ganó 6 veces el torneo continental sino que es el tricampeón vigente y luego quedó sin chances de avanzar de ronda al perder 2 a 1 ante Independiente Santa Fe de Colombia.
Con estos resultados brasileñas y colombianas se aseguraron el pasaje a los octavos de final y el Cacique chileno se despedirá este miércoles enfrentando a Caracas FC de Venezuela que tampoco tiene puntos.
Para Estefanía Banini, de 36 años, fue su regreso a la competencia que ganó en 2012 jugando con la camiseta de Colo Colo, pero lamentablemente no pudo evitar que su equipo quede eliminado en la primera fase.
Estefanía Banini culminará el 2026, año de su regreso al fútbol sudamericano, con una nueva edición de su campus en Mendoza que se llevará a cabo en las instalaciones de la Villa Marista del 10 al 13 de diciembre, en conjunto con la Experiencia Terrassa.
La máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará un nuevo campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.