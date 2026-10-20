Torneo Clausura 2026: cómo está la lucha por entrar a los playoffs faltando solo 3 fechas

Barracas Central sumó un punto como visitante en Junín ante Sarmiento al empatar 1 a 1 y se metió en el top 8 de la zona B del Torneo Clausura 2026 superando por diferencia de gol a Independiente Rivadavia.
Barracas Central sumó un punto como visitante en Junín ante Sarmiento y se metió en el top 8 de la Zona B del Torneo Clausura superando por diferencia de gol a Independiente Rivadavia.
Barracas Central sumó un punto como visitante en Junín ante Sarmiento al empatar 1 a 1 y se metió en el top 8 de la zona B del Torneo Clausura 2026 superando por diferencia de gol a Independiente Rivadavia.
El tanto del delantero colombiano Jhon Rentería abrió el marcador, en 13' de la primera parte, mientras que Rodrigo Insúa marcó el empate de penal, en 33' del complemento.
En tiempo de descuento, el anfitrión se puso en ventaja 2 a 1, con gol de Junior Marabel, pero el VAR revisó la jugada, llamó al árbitro Daniel Zamora y éste anuló la conquista por un off side, por lo que todo terminó 1 a 1.
Así, el equipo que dirige Facundo Sava llegó al 5to puesto del grupo, con 21 unidades, mientras que el Guapo marcha 7mo con 19 y volvió a zona de clasificación.
Newell's derrotó a Central Córdoba como local y volvió a meterse de lleno en la zona de clasificación a los playoffs, tras el partido que disputaron en el estadio Marcelo Bielsa, por la13ra fecha del Torneo Clausura 2026.
El local se impuso con tantos de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, en 31' del primer tiempo y 24' del segundo, respectivamente, mientras que Leonardo Sequeira descontó diez minutos después.
La victoria deja al equipo que dirige Frank Darío Kudelka en el 6to lugar del grupo, con 20 unidades, mientras que los dirigidos por Sebastián Domínguez arrastran 9 fechas sin ganar y se ubican en el anteúltimo puesto, con 10 puntos.
Independiente Rivadavia está por ahora fuera de los 8 primeros de la Zona B por diferencia de gol ya que tiene 19 puntos y una diferencia de -4 (17 goles a favor y 21 en contra) igual que Barracas Central (+1) y Huracán (0).
La Lepra está en el puesto 9, con 5 puntos más que el 10mo (Atlético Tucumán) y acechando no solo a Barracas y el Globo sino también a River (20), Sarmiento (21), Gimnasia La Plata y Belgrano (ambos con 22).
En la Zona A Gimnasia y Esgrima se mantiene 7mo con 20 puntos, uno más que Independiente (19) y con una diferencia sobre San Lorenzo (17), Estudiantes y Unión (ambos con 14). El Lobo empata en puntos con Newell's (6to con 20) y está a 3 de Lanús.
Cumplidas 13 fechas del Torneo Clausura 2026 las posiciones indican que hay solo 3 equipos que no tienen chances matemáticas de alcanzar los playoffs.
Aunque todavía quedan 3 fechas por jugar en las que pueden cambiar muchas cosas los cruces de octavos de final del certamen en este momento serían los siguientes: