Torneo Clausura 2026: cómo está la lucha por entrar a los playoffs faltando solo 3 fechas

Así, el equipo que dirige Facundo Sava llegó al 5to puesto del grupo, con 21 unidades, mientras que el Guapo marcha 7mo con 19 y volvió a zona de clasificación.

Newell's, por ahora, está entre los 8 clasificados de la Zona A

Newell's derrotó a Central Córdoba como local y volvió a meterse de lleno en la zona de clasificación a los playoffs, tras el partido que disputaron en el estadio Marcelo Bielsa, por la13ra fecha del Torneo Clausura 2026.

El local se impuso con tantos de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, en 31' del primer tiempo y 24' del segundo, respectivamente, mientras que Leonardo Sequeira descontó diez minutos después.

La victoria deja al equipo que dirige Frank Darío Kudelka en el 6to lugar del grupo, con 20 unidades, mientras que los dirigidos por Sebastián Domínguez arrastran 9 fechas sin ganar y se ubican en el anteúltimo puesto, con 10 puntos.

Los mendocinos, sin margen de error en el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia está por ahora fuera de los 8 primeros de la Zona B por diferencia de gol ya que tiene 19 puntos y una diferencia de -4 (17 goles a favor y 21 en contra) igual que Barracas Central (+1) y Huracán (0).

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La Lepra está en el puesto 9, con 5 puntos más que el 10mo (Atlético Tucumán) y acechando no solo a Barracas y el Globo sino también a River (20), Sarmiento (21), Gimnasia La Plata y Belgrano (ambos con 22).

En la Zona A Gimnasia y Esgrima se mantiene 7mo con 20 puntos, uno más que Independiente (19) y con una diferencia sobre San Lorenzo (17), Estudiantes y Unión (ambos con 14). El Lobo empata en puntos con Newell's (6to con 20) y está a 3 de Lanús.

Las posiciones y los hipotéticos cruces faltando 3 fechas

Cumplidas 13 fechas del Torneo Clausura 2026 las posiciones indican que hay solo 3 equipos que no tienen chances matemáticas de alcanzar los playoffs.

Aunque todavía quedan 3 fechas por jugar en las que pueden cambiar muchas cosas los cruces de octavos de final del certamen en este momento serían los siguientes: