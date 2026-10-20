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Guía de cobros de ANSES para noviembre de 2026: haberes con suba del 1,93% y el impacto del bono de $70.000

ANSES confirmó el aumento que dará en noviembre y los montos que van a cobrar jubilados y pensionados. Todos los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Guía de cobros de ANSES para noviembre de 2026: haberes con suba del 1,93% y el impacto del bono de $70.000

Guía de cobros de ANSES para noviembre de 2026: haberes con suba del 1,93% y el impacto del bono de $70.000

A partir de las liquidaciones de noviembre de 2026, los jubilados y pensionados de ANSES percibirán un reajuste automático del 1,93%. Esta cifra traduce la variación mensual informada por el INDEC para septiembre (1,9%), aplicando el estándar de dos decimales previsto en la normativa vigente.

Junto con la suba porcentual, el Gobierno nacional ratificó la vigencia del bono extraordinario para compensar a los sectores de menores haberes, lo que redefine la línea base de percepción económica en todo el país.

Radiografía de haberes: la escala oficial categoría por categoría

Con el aumento confirmado, estos serán los haberes de jubilados y pensionados sin el bono extraordinario de ANSES:

  • Jubilación mínima: $444.027,73
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42
  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42
  • Jubilación máxima: $2.989.061,80

Claves del bono: quiénes cobran el total y cómo opera el tope de corte

El plus de $70.000 permanece en ese valor histórico sin variaciones y se deposita directamente junto al haber mensual sin necesidad de realizar trámites adicionales. Su aplicación se divide en tres situaciones concretas:

  • Cobro íntegro: se acredita de manera completa a quienes perciben la jubilación mínima ($444.158,45), la PUAM o Pensiones No Contributivas.
  • Liquidación proporcional: quienes cobren por encima del haber mínimo pero por debajo de los $514.158,45, perciben una suma complementaria equivalente al monto exacto que les falte para llegar a ese umbral.
  • Excluidos del beneficio: quienes perciben haberes jubilatorios que por sí solos igualan o superan los $514.158,45 no son alcanzados por el refuerzo previsional.

¿Estás en edad de retirarte? Pasos indispensables para iniciar el trámite

Para quienes alcanzaron la edad requerida (60 años mujeres y 65 años varones) y cuentan con los años de servicios necesarios, el proceso de inicio se canaliza de forma ágil a través de las herramientas digitales de la ANSES:

  • Chequeo de aportes en Mi ANSES: ingresar a la plataforma digital con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultar la pestaña Trabajo > Consultar Historia Laboral.
  • Reunión de comprobantes pendientes: en caso de detectar años o meses de empleo que no figuren en la base de datos, recopilar certificaciones de servicios, recibos de sueldo antiguos, constancias de afiliación gremial u obra social, o declaraciones juradas, adjuntando el Formulario 6.18 de solicitud previsional.
  • Turno presencial: solicitar una cita en la oficina más cercana a través del sitio web de la ANSES y concurrir el día pautado con el DNI original.

En pocas palabras

  • ANSES: Jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,93% en noviembre de 2026.
  • Bono de $70.000: Se mantiene para complementar haberes mínimos y rangos intermedios.
  • Trámite jubilatorio: Se recomienda verificar aportes en Mi ANSES y solicitar turno presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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