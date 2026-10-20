Guía de cobros de ANSES para noviembre de 2026: haberes con suba del 1,93% y el impacto del bono de $70.000

Junto con la suba porcentual, el Gobierno nacional ratificó la vigencia del bono extraordinario para compensar a los sectores de menores haberes, lo que redefine la línea base de percepción económica en todo el país.

Radiografía de haberes: la escala oficial categoría por categoría

Con el aumento confirmado, estos serán los haberes de jubilados y pensionados sin el bono extraordinario de ANSES: