Cómo fue el accidente que involucró al Chapu Nocioni en el Río Paraná y cuál es su estado de salud

Andrés Nocioni, uno de los integrantes de la Generación Dorada del básquetbol argentino, estuvo involucrado en un choque entre dos embarcaciones en el Río Paraná aunque afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias.
Andrés Nocioni, uno de los integrantes de la Generación Dorada del básquetbol argentino, estuvo involucrado en un choque entre dos embarcaciones en el Río Paraná aunque afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias.
El martes último, pasadas las 19, el episodio se produjo a la altura del kilómetro fluvial 1.282, cerca de la Isla Gato, frente a la localidad de Itatí en Corrientes y el Chapu Nocioni viajaba con dos acompañantes, uno de ellos un guía, a bordo de la lancha particular bautizada Cafañoto, tras una jornada de pesca y de regreso hacia la costa.
La lancha colisionó con una embarcación de la Prefectura Naval Argentina que realizaba tareas de prevención ante la creciente del río y era tripulada por dos efectivos.
Las 5 personas fueron trasladados al hospital local de Itatí para atención médica, pero ninguno sufrió heridas de gravedad y los controles de alcoholemia a los involucrados arrojaron resultado negativo.
El propio Nocioni, de 46 años y aficionado a la pesca, se pronunció en redes sociales diciendo: “Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!”.
Desde su entorno se calificó el incidente como menor aunque la investigación sobre las causas (visibilidad o condiciones del río) permanece abierta y Prefectura no emitió un comunicado al respecto.