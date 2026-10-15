Cómo fue el accidente que involucró al Chapu Nocioni en el Río Paraná y cuál es su estado de salud

El martes último, pasadas las 19, el episodio se produjo a la altura del kilómetro fluvial 1.282, cerca de la Isla Gato, frente a la localidad de Itatí en Corrientes y el Chapu Nocioni viajaba con dos acompañantes, uno de ellos un guía, a bordo de la lancha particular bautizada Cafañoto, tras una jornada de pesca y de regreso hacia la costa.

Nocioni y otros 4 involucrados fueron trasladados a un hospital.

La lancha colisionó con una embarcación de la Prefectura Naval Argentina que realizaba tareas de prevención ante la creciente del río y era tripulada por dos efectivos.