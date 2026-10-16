Manu Ginóbili, de visita en Mendoza: dónde estuvo el máximo referente de la Generación Dorada

La primera aparición del célebre basquetbolista bahiense fue jugando al pádel en el Indoor Mendoza Padel Center, en Luján, y la cuenta del complejo deportivo revelo: "Hoy recibimos en nuestras canchas al GRAN @manuginobili y la emoción es total. Gracias Manu por elegirnos, por tu calidez y por tu generosidad!".

Manu Ginóbili jugó al pádel en Mendoza.

En el mismo tono, este viernes el CEO de la Bodega Terrazas de los Andes, Lucas Lowi, compartió una foto con el ganador de 4 anillos de la NBA y expresó: "Experiencias únicas" al tiempo que la cuenta oficial de la bodega compartió una foto de Manu con algunos de los empleados y agregó: "Hermosa visita @manuginobili".