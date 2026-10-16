Manu Ginóbili, de visita en Mendoza: dónde estuvo el máximo referente de la Generación Dorada

Emanuel Ginóbili está de visita en Mendoza y aunque ha mantenido un bajo perfil apareció en las redes sociales disfrutando con amigos de algún partido de pádel y los mejores vinos de la provincia.
Emanuel Ginóbili está de visita en Mendoza y aunque ha mantenido un bajo perfil apareció en las redes sociales disfrutando las bondades de la provincia.
Emanuel Ginóbili está de visita en Mendoza y aunque ha mantenido un bajo perfil apareció en las redes sociales disfrutando con amigos de algún partido de pádel y los mejores vinos de la provincia.
La primera aparición del célebre basquetbolista bahiense fue jugando al pádel en el Indoor Mendoza Padel Center, en Luján, y la cuenta del complejo deportivo revelo: "Hoy recibimos en nuestras canchas al GRAN @manuginobili y la emoción es total. Gracias Manu por elegirnos, por tu calidez y por tu generosidad!".
En el mismo tono, este viernes el CEO de la Bodega Terrazas de los Andes, Lucas Lowi, compartió una foto con el ganador de 4 anillos de la NBA y expresó: "Experiencias únicas" al tiempo que la cuenta oficial de la bodega compartió una foto de Manu con algunos de los empleados y agregó: "Hermosa visita @manuginobili".
Ginóbili, de 49 años, llegó a Mendoza acompañado de un grupo de amigos y trascendió que también disfrutó de la gastronomía de bodegas emblemáticas como Trivento y Rutini Wines.
En 2024, para celebrar los 20 años de la medalla obtenida en los Juegos Olímpicos de Atenas, los integrantes de la Generación Dorada pasaron todos juntos unos días en Mendoza y dos años después Ginóbili no ha sido el único que ha vuelto para disfrutar de las bondades de la tierra del sol y del buen vino sino que el Chapu Nocioni fue otra de las figuras de aquel gran equipo que anduvo de regreso por Mendoza.