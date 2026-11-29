Patrulleros de la policía de Greater Manchester bloquearon el acceso principal, se cerraron los portones y agentes acompañados por perros rastreadores patrullaron los alrededores. Si bien el reporte oficial confirmó que los presentes se retiraron sin provocar disturbios ni registrarse arrestos, se dispuso una guardia preventiva por 24 horas para resguardar tanto las instalaciones como el derecho a la manifestación pacífica.

Lo ocurrido en el predio de entrenamiento es apenas una muestra más de la fractura que existe entre la afición y la conducción de los Diablos Rojos. Durante el tropiezo del último sábado ante Brentford, el malestar ya se había hecho sentir con fuerza en el sector de Stretford End, donde aparecieron pancartas críticas y bajaron silbidos e insultos dirigidos tanto hacia la familia Glazer como contra Sir Jim Ratcliffe, señalados como los principales responsables de la crisis futbolística que mantiene al Manchester United en las últimas posiciones de la Premier League.

Mauricio Pochettino registra dos goleadas en su contra y un empate.

El antecedente que marca el presente del Manchester United

La celeridad con la que se blindó Carrington responde a un recuerdo todavía latente dentro de la institución inglesa. El complejo no vivía un operativo de semejante envergadura desde abril de 2021, ocasión en la que una multitud logró vulnerar los controles perimetrales y copar las canchas de práctica en rechazo a la adhesión del club al fallido proyecto de la Superliga Europea.

En aquel episodio ocurrido hace cinco años, los hinchas llegaron a mantener un tenso intercambio verbal en pleno césped con Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del equipo en ese entonces, y varios futbolistas del plantel.

Para evitar que se repitiera una escena similar, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia, aunque esta vez el descanso programado por Pochettino terminó frustrando cualquier intento de contacto con los protagonistas.