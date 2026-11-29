Estudiantes tuvo un gran año y logró ganar la Supercopa Argentina luego de vencer a Independiente Rivadavia por 3 a 2, pero lo logró levantar la Libertadores; no obstante Verón expresó que hay que "tomar valor de lo que se hizo" y fue optimista de cara a lo que se viene: "Hay que ser obviamente críticos, mirarnos para adentro y ver qué es lo que nos faltó para, a partir de ahí, empezar de nuevo. Vamos a volver, sin ningún tipo de dudas".

Luego se refirió a los socios e hinchas del conjunto de La Plata: "Quiero agradecerle a la gente que vino hasta acá. Mucho más a aquellos que vinieron sin entrada para acompañar en este momento importante de la historia del club. Eso es lo primero que se me viene. También a los que se quedaron en La Plata, en otros lugares o que no tuvieron la chance de movilizarse".

Juan Sebastián Verón se consagró en 2009.

Juan Sebastián Verón campeón de la Copa Libertadores 2009

En 2009, Juan Sebastián Verón cumplió el sueño máximo de su regreso al club de sus amores al guiar a Estudiantes de La Plata hacia la cuarta Copa Libertadores de su historia.

Bajo la conducción táctica de Alejandro Sabella, quien asumió en plena competencia tras un inicio irregular en la fase de grupos, el conjunto platense construyó un equipo sólido, equilibrado y de enorme jerarquía que fue superando instancias decisivas hasta alcanzar la definición continental.

La consagración se selló el 15 de julio de 2009 en una noche épica en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, frente a Cruzeiro.

Luego de empatar sin goles en el partido de ida en La Plata y de comenzar en desventaja en Brasil, el Pincha reaccionó con autoridad y dio vuelta el marcador para imponerse por 2-1 con goles de Gastón Fernández y Mauro Boselli, este último tras un preciso tiro de esquina ejecutado por el propio capitán.

El padre de Juan Sebastián Verón es un emblema para el club y obtuvo la Libertadores en 3 oportunidades.

Aquel título consolidó a La Brujita como el gran símbolo moderno de la institución, emulando el legado de su padre, Juan Ramón Verón, tricampeón de América con el club entre 1968 y 1970. Además de levantar el trofeo como emblema y conductor futbolístico del plantel, Verón fue elegido como el mejor jugador de aquella edición de la Copa Libertadores y cerró el año disputando una recordada final del Mundial de Clubes ante el Barcelona de Pep Guardiola.