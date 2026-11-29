Arsenal y Manchester City protagonizaron un emocionante empate 2 a 2 en el Emirates Stadium de Londres correspondiente a una nueva jornada de la Premier League.
Arsenal y Manchester City empataron 2 a 2 en un vibrante partido de la Premier League donde Enzo Fernández marcó para la visita
Arsenal y Manchester City protagonizaron un emocionante empate 2 a 2 en el Emirates Stadium de Londres correspondiente a una nueva jornada de la Premier League.
El duelo estuvo cargado de jugadas de riesgo, polémicas arbitrales y goles en ambos bandos, reflejando la paridad entre dos de los aspirantes al título.
El marcador se abrió a los 34' del primer tiempo con un gol del noruego Erling Haaland para el Manchester City, tras una destacada jugada individual del croata Josko Gvardiol. Sin embargo, el Arsenal logró igualar antes del descanso gracias a un cabezazo del alemán Kai Havertz.
La segunda mitad mantuvo la intensidad. A los 48' Enzo Fernández adelantó nuevamente al Manchester City con una definición sutil tras una buena asistencia del marroquí Ayyoub Bouaddi, pero el neerlandés Jurriën Timber puso el 2-2 definitivo para el Arsenal en una jugada de córner que generó debate por una posible infracción previa.
El encuentro tuvo un despliegue intenso de ambos equipos, con oportunidades claras de gol y momentos de dominio alternado. Las 5 tarjetas amarillas mostradas entre otros a Haaland y Fernández reflejaron la intensidad del choque.
El resultado mantiene al Arsenal en la cima con 29 puntos en 12 fechas, el City está segundo con 23 y con 22 aparecen Brighton y Liverpool que igualó el clásico con Everton 1 a 1.