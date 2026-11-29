La segunda mitad mantuvo la intensidad. A los 48' Enzo Fernández adelantó nuevamente al Manchester City con una definición sutil tras una buena asistencia del marroquí Ayyoub Bouaddi, pero el neerlandés Jurriën Timber puso el 2-2 definitivo para el Arsenal en una jugada de córner que generó debate por una posible infracción previa.

La paridad mantuvo al Arsenal en la cima

El encuentro tuvo un despliegue intenso de ambos equipos, con oportunidades claras de gol y momentos de dominio alternado. Las 5 tarjetas amarillas mostradas entre otros a Haaland y Fernández reflejaron la intensidad del choque.

El resultado mantiene al Arsenal en la cima con 29 puntos en 12 fechas, el City está segundo con 23 y con 22 aparecen Brighton y Liverpool que igualó el clásico con Everton 1 a 1.