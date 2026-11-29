Este arreglo casero funciona sobre todo en grietas chicas o superficiales. Si la pieza está floja, hueca por dentro, muy partida o el desgaste afecta a todo el revestimiento, el parche es solo temporal o conviene cambiar la unidad dañada.

Por qué se fisuran baldosas y azulejos

Antes de tapar la grieta de la baldosa o azulejo, conviene identificar qué generó la tensión en el revestimiento para que el problema no vuelva a repetirse enseguida: