Las fisuras leves en baldosas de cocina o azulejos de baño se pueden disimular y reparar con masilla para cerámica y una espátula, evitando levantar la pieza entera cuando el daño no es grave.
Este arreglo casero funciona sobre todo en grietas chicas o superficiales. Si la pieza está floja, hueca por dentro, muy partida o el desgaste afecta a todo el revestimiento, el parche es solo temporal o conviene cambiar la unidad dañada.
Por qué se fisuran baldosas y azulejos
Antes de tapar la grieta de la baldosa o azulejo, conviene identificar qué generó la tensión en el revestimiento para que el problema no vuelva a repetirse enseguida:
- Colocación deficiente o huecos debajo: Si quedó aire o falta de mezcla al pegar la pieza, el piso o la pared cede ante el peso o los golpes.
- Falta de juntas o pegamento vencido: Sin juntas de dilatación o con adhesivo reseco y flojo, la baldosa se mueve al pisarla y termina rajándose.
- Humedad y cambios de temperatura: La filtración de agua y la dilatación térmica debilitan el material y el soporte con el paso del tiempo.
Paso a paso para reparar fisuras con masilla
Para un retoque prolijo en grietas pequeñas, seguí estos pasos con calma y respetando los tiempos de secado del producto elegido:
- Limpiá a fondo: Retirá grasa, sarro, polvo o restos de jabón sobre la fisura y los bordes para que la masilla adhiera bien.
- Rellená y nivelá: Aplicá masilla o pasta específica para cerámica con una espátula chica, empujándola bien hacia adentro de la grieta y dejándola al ras.
- Dejá secar: Esperá el tiempo indicado en el envase (en muchos casos alrededor de 24 horas) antes de tocar o lijar.
- Lijá y retocá el tono: Pasá una lija fina con suavidad para emparejar el borde y aplicá esmalte o pintura del color de la baldosa o el azulejo con un pincel fino, sin pasarte del trazo.
Cuándo conviene cambiar la pieza dañada
Si la cerámica está muy quebrada, despegada o la rotura es amplia, reemplazar esa unidad suele dar un resultado más firme que rellenar. Para hacerlo, se retira la pastina perimetral, se levanta la pieza dañada con cuidado usando herramientas adecuadas (como martillo y cincel), se limpia la base del adhesivo viejo, se coloca pegamento nuevo, se nivela la pieza de repuesto y se completa la junta.
En pocas palabras
- Arreglo de fisuras: Se pueden disimular grietas en baldosas y azulejos con masilla para cerámica, evitando cambiar la pieza entera si el daño no es grave.
- Causas comunes: Las fisuras pueden deberse a colocación deficiente, falta de juntas, pegamento vencido, humedad o cambios de temperatura.
- Reemplazo necesario: Si la pieza está muy quebrada o la rotura es amplia, conviene reemplazar la unidad dañada para un resultado más duradero.