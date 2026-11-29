Agustín Canapino (Chevrolet) superó en la definición a Julián Santero, se consagró campeón por primera vez de la Clase 3 del TN y alcanzó así su 19na corona dentro del automovilismo nacional.
Agustín Canapino superó en la definición a Julián Santero, se consagró campeón por primera vez de la Clase 3 del TN y alcanzó así su 19na corona
Agustín Canapino (Chevrolet) superó en la definición a Julián Santero, se consagró campeón por primera vez de la Clase 3 del TN y alcanzó así su 19na corona dentro del automovilismo nacional.
A pesar de haber sufrido un polémico toque en la largada tras partir desde el séptimo puesto, el “Titán” de Arrecifes supo capitalizar los inconvenientes de sus rivales para escalar hasta la 5ta ubicación y asegurar los puntos necesarios para imponerse en el campeonato al mendocino Santero, silbado en el podio.
Canapino superó por apenas siete unidades en el campeonato a Santero, quien se llevó su 4ta victoria de la temporada en una competencia donde estuvo escoltado en el podio por Bautista Damiani y Facundo Chapur.
Previamente, Mauricio Lambiris y Chapur vencieron en las series clasificatorias en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde finalizó el Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros con la disputa del Gran Premio Lotería de Río Negro – Copa Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Canapino y Santero compartieron la serie y mientras el piloto arrecifeño largó la final en el séptimo puesto el mendocino intentó retener su condición de Campeón de TN Clase 3 partiendo desde el noveno puesto.
El sábado, tras una buena clasificación, Santero fue sancionado y no escondió su enojo en las redes sociales diciendo: "solo me pasé en un frenaje y cerré mi vuelta P14. Queríamos una definición justa y ya fue manchada, una lástima".