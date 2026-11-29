A pesar de haber sufrido un polémico toque en la largada tras partir desde el séptimo puesto, el “Titán” de Arrecifes supo capitalizar los inconvenientes de sus rivales para escalar hasta la 5ta ubicación y asegurar los puntos necesarios para imponerse en el campeonato al mendocino Santero, silbado en el podio.

Canapino superó por apenas siete unidades en el campeonato a Santero, quien se llevó su 4ta victoria de la temporada en una competencia donde estuvo escoltado en el podio por Bautista Damiani y Facundo Chapur.