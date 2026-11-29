El tenso momento entre Verón y el Chiqui Tapia

Cuando recibió la medalla de subcampeón, el mandamás del Pincha saludó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al titular de la FIFA, Gianni Infantino, y luego quedó frente a Tapia. Ambos se dieron la mano sin mayores gestos de cordialidad, inclusive La Brujita miró para otro lado al momento de saludar al titular afista.

El momento que fue captado por las cámaras se hizo viral debido a las diferencias que en los últimos años han marcado la relación entre ambos dirigentes por la conducción institucional del fútbol argentino.

La relación entre Verón y Tapia pasó por momentos tensionantes en medio de debates sobre la organización de los torneos y el funcionamiento institucional de la AFA.

Por ello la posibilidad de un encuentro entre ambos durante la ceremonia había generado expectativa en la previa de la final. Finalmente, el encuentro fue protocolar y frío.

Mientras Palmeiras festejaba la obtención de una nueva Copa Libertadores, una de las postales más difundidas de la jornada terminó siendo el breve saludo entre dos de los dirigentes más influyentes y enfrentados del fútbol argentino.