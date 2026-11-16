Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las causas en Estados Unidos y las críticas arbitrales

Chiqui Tapia defiende su gestión y los ingresos

Tapia vinculó las denuncias con un conflicto relacionado con la comercialización de derechos y defendió los cambios implementados al asumir la presidencia de la AFA. “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada”, sostuvo, detallando la situación financiera de la entidad en 2017. Explicó que modificó la distribución de los ingresos comerciales, pasando de un esquema donde el vendedor de derechos se llevaba el 65% a uno donde el 70% queda para la AFA.

El titular de la AFA remarcó que la investigación debería centrarse en auditar si el 70% de lo vendido ingresó efectivamente a la Asociación del Fútbol Argentino. “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”, afirmó, esperando una pronta resolución de las actuaciones judiciales.

Claves sobre las críticas al arbitraje argentino

Respecto a las críticas por los arbitrajes, especialmente tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el último superclásico, Tapia prefirió no opinar directamente sobre el planteo táctico de los equipos. Al ser consultado si el árbitro Nicolás Ramírez perjudicó a River, respondió: “Yo te puedo decir que no cobró la falta”, en referencia a la jugada que derivó en la sanción.

El dirigente enfatizó la necesidad de un “mea culpa” generalizado en el fútbol, señalando que los errores tácticos o de planteo también pueden influir en los resultados. Recordó ejemplos de partidos donde los equipos sufrieron expulsiones o sufrieron goles en posición adelantada. “Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”, concluyó Tapia, defendiendo la imparcialidad de la entidad que preside.