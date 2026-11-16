Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), rompió su silencio por primera vez respecto a las versiones y actuaciones judiciales que lo vincularon con una investigación en Estados Unidos sobre los negocios internacionales de la entidad, afirmando con firmeza que si tienen que investigar, que investiguen, mientras rechazaba las informaciones que circularon sobre una posible detención o impedimentos para ingresar a territorio estadounidense.
Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las causas en Estados Unidos y las críticas arbitrales
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, rompió el silencio sobre la investigación judicial en Estados Unidos y defendió su gestión
El dirigente recordó en diálogo con Tomás Rebord en América TV las diversas especulaciones que trascendieron: “Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”. Chiqui Tapia añadió que estas informaciones continuaron, incluyendo la versión de que el FBI lo buscaba en el palco durante la final, mientras él se encontraba presente “lo más bien”.
Consultado directamente sobre si integrantes del FBI le retuvieron su teléfono celular, Tapia evitó una respuesta concreta, planteando irónicamente: “¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir”. La investigación judicial en Estados Unidos, conocida en julio de 2026, busca reunir información sobre los fondos y sociedades vinculadas con Tourprodenter LLC, firma que administraba acuerdos comerciales internacionales de la AFA, por más de 300 millones de dólares.
Chiqui Tapia defiende su gestión y los ingresos
Tapia vinculó las denuncias con un conflicto relacionado con la comercialización de derechos y defendió los cambios implementados al asumir la presidencia de la AFA. “Cuando me tocó asumir, la AFA estaba quebrada”, sostuvo, detallando la situación financiera de la entidad en 2017. Explicó que modificó la distribución de los ingresos comerciales, pasando de un esquema donde el vendedor de derechos se llevaba el 65% a uno donde el 70% queda para la AFA.
El titular de la AFA remarcó que la investigación debería centrarse en auditar si el 70% de lo vendido ingresó efectivamente a la Asociación del Fútbol Argentino. “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”, afirmó, esperando una pronta resolución de las actuaciones judiciales.
Claves sobre las críticas al arbitraje argentino
Respecto a las críticas por los arbitrajes, especialmente tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el último superclásico, Tapia prefirió no opinar directamente sobre el planteo táctico de los equipos. Al ser consultado si el árbitro Nicolás Ramírez perjudicó a River, respondió: “Yo te puedo decir que no cobró la falta”, en referencia a la jugada que derivó en la sanción.
El dirigente enfatizó la necesidad de un “mea culpa” generalizado en el fútbol, señalando que los errores tácticos o de planteo también pueden influir en los resultados. Recordó ejemplos de partidos donde los equipos sufrieron expulsiones o sufrieron goles en posición adelantada. “Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”, concluyó Tapia, defendiendo la imparcialidad de la entidad que preside.
En pocas palabras
- Investigación judicial: Claudio Chiqui Tapia desmintió las versiones sobre su detención y posibles impedimentos legales en Estados Unidos.
- Gestión financiera: el presidente de la AFA defendió su administración argumentando la mejora en la distribución de ingresos comerciales internacionales.
- Críticas arbitrales: el dirigente rechazó los reclamos por el arbitraje y pidió autocrítica a los equipos tras el Superclásico.